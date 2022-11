UEFA Conference League : les Verts passent le premier tour

La phase des groupes de l’UEFA Conference League touche à sa fin. Une première partie qui s’avère être une réussite totale pour les internationaux algériens avec leurs clubs respectifs.

Ainsi, après une période d’absence, le défenseur central de l’équipe d’Algérie, Ahmed Touba, a signé son retour dans le 11 type de son club, Istanbul Basaksehir. Battus lors de la journée précédente, les stambouliotes ont assuré lors de ce dernier match de leur poule.

En effet, face au club écossais de Heart of Midlothian FC, les coéquipiers d’Ahmed Touba ont pris l’avance dès la 4e minutes après le coup d’envoi de la rencontre. Une avance qui s’est consolée avec le second but des joueurs d’Istanbul Basaksehir à la 33e minute.

Au retour des vestiaires, le club turc a inscrit le 3e but du match à la 64e minute. Ainsi, malgré une réduction du score du club visiteur à la 90e minute, Basaksehir s’est adjugé la première place du groupe A de l’Europa Conference League.

Here’s how Group A finished ✅#UECL pic.twitter.com/QYrheaKeQE — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 3, 2022

Dans le groupe B, le club londonien de West Ham a enchaîné les résultats favorables. Malgré l’absence de l’international algérien, Said Benrahma, qui est mis au repos, les joueurs du technicien écossais, David Moyes, sont revenus avec une victoire du terrain du club de la capitale roumaine, FCSB.

Le match qui s’est soldé sur le score de 0-3 a permis aux coéquipiers de Benrahma de signer une performance remarquable en remportant 6 victoires sur 6 matchs de cette phase de poule. West Ham termine, haut la main, leader de son groupe avec 18 points.

Victory in Bucharest! ⚒️ pic.twitter.com/VOoQuPZGiq — West Ham United (@WestHam) November 3, 2022

Dans le groupe C, le club espagnol de Villarreal a été bousculé lors de cette journée finale de la première phase de l’Europa Conference League. En effet, après le départ de leur ancien entraîneur, Unai Emery, les sous-marins jaunes peinent à renouer avec résultats positifs.

Ainsi, lors du déplacement en terres polonaises pour rencontrer le club de Lech Poznań, les coéquipiers de l’international algérien, Aissa Mandi, titulaire lors de cette rencontre, ont encaissé le premier but à la 27e minute de la première mi-temps. Un but qui sera suivi de deux autres lors de la seconde période.

Une victoire nette de 3-0 qui plonge le club de la provenance de Valence dans un marais après le départ du coach Emery. Néanmoins, les coéquipiers d’Aissa Mandi terminent premier de leur groupe avec 13 points.

Atal assure, Brahimi buteur et Hamache passeur décisif !

Alors que tout restait à jouer dans le groupe D de la Conference League, le trio algérien, Youcef Atal, Hichem Boudaoui et Bilal Brahimi a été sollicité lors de ce dernier match du groupe.

Ainsi, face à la formation allemande de Cologne, les niçois ont pris l’avance peu avant le sifflet final de la première mi-temps par le biais de l’attaquant français, Gaetan Laborde.

Ce but a été suivi d’un autre dont les joueurs algériens ont été à l’origine. Alors que la première période se dirigeait vers sa fin, le latéral algérien, Youcef Atal a récupéré un ballon de la moitié du terrain, avant de délivrer une passe à son compatriote, Bilal Brahimi qui a creusé l’écart à la 43e minute.

Au retour des vestiaires, les Allemands sont revenus au score et le match s’est soldé sur un nul 2-2. Nice termine premier de son groupe avec 9 points.

⚫️🔴 Nice reach the last 16 as group winners! 🎉 🥈 Partizan take second place 👏#UECL pic.twitter.com/BLFglgbgzO — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 3, 2022

Dans le groupe E, le club ukrainien de Dnipro-1 disputait une petite finale du groupe face au leader néerlandais, le club de l’AZ Alkmaar.

Ainsi, les coéquipiers du joueur de l’équipe d’Algérie, Yanis Hamache, ont rivalisé avec le club de l’Eredivisie. En dépit du but encaissé à la 8e minute, le club de Dnipro-1 a égalisé à 40e minute suite à une passe décisive de la part de Yanis Hamache pour son coéquipier Dovbyk.

Or, malgré une adversité remarquable, les joueurs de l’AZ ont inscrit le but victorieux à la 87e minute. Dnirpo-1 termine second de son groupe et se qualifie pour le prochain tour.

🔴 AZ Alkmaar = Group E winners 🥳#UECL pic.twitter.com/iJFwUDIhTl — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 3, 2022

Un tour qui sera scindé en 2 puisque les équipes qui se sont qualifiées en deuxième position disputeront un tour éliminatoire en plus en affrontant les équipes de l’Europa League qui ont terminé 3e de leurs poules et qui sont reléguées à cette compétition.

Round of 16 complete ✅ ℹ️ #UECLdraw

📅 Monday 7 November

⏲️ 14:00 CET#UECL pic.twitter.com/Y8BdW7AWRC — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 3, 2022

Les leaders des groupes, quant à eux, affronteront les vainqueurs de ce tour éliminatoire. Le tirage au sort du prochain tour de l’Europa Conference League sera effectuée lundi prochain.