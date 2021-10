L’Union européenne avait introduit un visa spécifique afin de faciliter l’obtention du permis de travail aux citoyens étrangers, à l’instar des Algériens, désirant travailler dans l’un des pays de l’Union. Ce type de visa est appelé » visa pour digital nomade « .

En effet, les visas pour digital nomade sont des autorisations de voyage qui régularisent le statut des travailleurs Algériens et étrangers en mouvement.

Ces derniers sont tout comme les visas touristiques, ils sont faciles à obtenir et ne demandent pas de fournir un dossier approfondi et un contrat de travail. De plus, ils permettent des séjours de plus longue durée.

En outre, ce type de visa permet à son détenteur de travailler lors de son séjour dans le pays, à condition que le travaille soit de manière indépendante et à distance. Ainsi, ce dernier doit prouver qu’il est un digital nomade et qu’il peut subvenir financièrement à ses besoins pour toute la durée de son séjour à l’étranger.

La Roumanie introduit le visa » digital nomade «

À cet effet, cinq pays de l’Union européenne, à savoir, l’Allemagne, le Portugal, la République Tchèque, l’Estonie et la Norvège proposent déjà aux étrangers ce type de visa. En plus de ces pays susmentionnés, un sixième va s’ajouter à la liste prochainement.

En fait, et après que le Sénat roumain a voté favorablement en faveur de la mise en œuvre de ce type de visa, la Roumanie va lancer bientôt le visa digital nomade, a révélé le site Schengen Visa Info.

» Cette initiative juridique a été élaborée après des mois de travail en collaboration avec le ministère de la Recherche, de l’Innovation et de la Numérisation, ainsi qu’avec des experts travaillant avec le ministère de l’Intérieur et le ministère des Affaires étrangères », a déclaré Diana Buzoianu, membre de la Chambre des députés et instigatrice du projet de loi.

Elle a ajouté à ce propos : » j’ai lancé le projet, car j’avais confiance qu’il s’agirait d’une loi à travers laquelle des ressources financières peuvent être transférées vers la Roumanie, comme de nombreux autres États membres de l’UE l’ont déjà fait « .

À ce titre, les Algériens et les citoyens d’autres nationalités seront désormais autorisés à travailler en Roumanie.

Il convient également d’indiquer que le visa pour digital nomade est aussi introduit dans d’autres pays du monde, à l’image de l’Australie, le Mexique et les Emirates.