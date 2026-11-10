L’UE recule et dément toute demande d’explications à Alger sur le Niger

Ce mardi 10 novembre, le porte-parole du Service européen pour l’action extérieure, Anouar El Anouni, est revenu devant les journalistes accrédités pour éteindre l’incendie allumé par ses propres déclarations.

Le message délivré tranche radicalement avec celui du 30 octobre : le déploiement de l’ANP au Niger ne concerne que les deux États signataires, et l’Europe n’entend formuler aucune exigence à ce sujet.

L’Union européenne affirme respecter la souveraineté algérienne

Le représentant du service diplomatique européen a employé une formule sans ambiguïté devant la presse : « L’Union européenne respecte pleinement la souveraineté des deux nations et n’a pas de volonté d’ingérence. » Une phrase pesée au mot près, destinée à solder une séquence devenue embarrassante pour les institutions européennes.

Sur le fond du dossier, le porte-parole a renvoyé la question aux seuls intéressés. « La décision algérienne de déployer des troupes au Niger relève de la relation bilatérale entre l’Algérie et le Niger », a-t-il déclaré, écartant toute compétence de Bruxelles sur un accord militaire conclu entre deux capitales africaines. L’argumentaire développé dix jours plus tôt, qui évoquait la nécessité de connaître le fondement juridique de la mission, a disparu du discours.

Ce recul s’explique par l’ampleur des réactions qu’avait déclenchées la sortie initiale. En Algérie, l’ancien ministre Abdelaziz Rahabi et le Parti des travailleurs avaient dénoncé une démarche attentatoire à la souveraineté, comme l’avaient rapporté les premières réactions à la demande européenne d’éclaircissements.

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Aucune demande d’explication n’a été adressée à Alger ni à Niamey

Le porte-parole est allé plus loin en niant l’existence même d’une quelconque sollicitation officielle. « L’Union européenne précise qu’elle n’a, et ce, à aucun moment, eu l’intention de demander à l’un ou à l’autre de ses deux partenaires des clarifications sur leur engagement bilatéral », a-t-il insisté. Une rétractation qui valide, de fait, la version défendue par Alger.

Car dès le week-end précédent, les autorités algériennes avaient coupé court. L’APS avait démenti l’existence de toute note verbale ou démarche écrite émanant de Bruxelles, soulignant qu’une telle initiative, si elle avait existé, se serait heurtée à un refus immédiat. Les sources citées mettaient également en doute la qualité institutionnelle dans laquelle le responsable européen s’était exprimé.

La riposte institutionnelle s’est prolongée du côté du Parlement. Le bureau du Conseil de la nation a adressé un recadrage sévère aux instances européennes le jour même de la mise au point bruxelloise, rappelant que l’Algérie ne tolère aucune injonction extérieure sur ses choix stratégiques.

Le déploiement de l’ANP au Niger repose sur un cadre constitutionnel validé

L’engagement militaire algérien n’a rien d’improvisé. Les deux chambres du Parlement ont actionné l’article 91 de la Constitution et ont approuvé à l’unanimité l’envoi d’un détachement chargé de sécuriser les installations pétrolières nigériennes fin octobre. La mission reste strictement défensive, centrée sur la protection d’infrastructures énergétiques.

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Cette opération s’inscrit dans un mémorandum d’entente signé entre Alger et Niamey, à la demande expresse des autorités nigériennes. Les intérêts algériens dans le secteur pétrolier du voisin méridional se sont nettement renforcés, Sonatrach ayant paraphé plusieurs protocoles avec la compagnie nationale SONIDEP en juin dernier.

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Bruxelles mise désormais sur le dialogue au Sahel

L’institution européenne entend repartir sur de nouvelles bases. Elle assure vouloir préserver des relations équilibrées avec les deux partenaires africains, à travers des échanges respectueux menés à tous les niveaux de représentation. L’objectif revendiqué porte sur la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région sahélienne.

Cette séquence illustre la fermeté diplomatique adoptée par Alger ces derniers mois. Tebboune avait déjà exposé en octobre une ligne refusant tout alignement, détaillant la position algérienne sur le Sahel et les grandes puissances lors d’un entretien avec la presse nationale.

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