Le réseau social Twitter a décidé, ce vendredi, 8 janvier, de suspendre « de manière permanente » le compte personnel du Président américain sortant, Donald Trump, en raison du risque d’incitations à la violence.

Dans un communiqué de presse, l’entreprise dirigée par Jack Dorsey a révélé que le compte personnel de l’actuel Président des États-Unis, Donald Trump, a été banni de manière définitive du réseau social Twitter.

« Après une étude précise des récents tweets du compte @realDonaldTrump et de leur contexte – notamment dans la façon dont ils sont compris et interprétés sur et en dehors de Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence », s’est justifié Twitter.

En effet, Twitter a expliqué que cette décision intervient en raison de nouvelles incitations à la violence qui vont à l’encontre ds règles d’utilisation de le plateforme. Il s’agit, entre autres, du récent tweet de Trump, à travers lequel il avait annoncé qu’il n’assistera pas à la cérémonie d’investiture du Président élu, Joe Biden.

Twitter a également évoqué un autre tweet du 45ᵉ Président américain où il avait écrit : « Les 75 millions de grands Patriotes Américains qui ont voté pour moi, L’AMÉRIQUE D’ABORD et RENDRE SA GRANDEUR A L’AMÉRIQUE, auront une IMMENSE VOIX à l’avenir. Ils ne seront ni méprisés ni traités injustement, d’une quelconque manière!!! ».

Pour l’entreprise dirigée par Jack Dorsey, l’emploie de l’expression « patriotes américains » pourrait être interprété comme un soutien aux manifestants ayant envahi le Capitole mercredi dernier.

Rappelons, qu’après les récentes manifestations violentes du Capitole, plusieurs réseaux sociaux ont décidé de bannir Donald Trump, dont l’entreprise Facebook, dirigée par Mark Zuckerberg, qui lui a interdit de publier pour une durée indéterminée.