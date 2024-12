TWINBOX : Algérie Télécom lance la première box internet tout-en-un

C’est une grande première en Algérie, le géant des télécommunications, Algérie Télécom, et ses collaborateurs viennent de lancer la TWINBOX. Une solution innovante qui promet de redéfinir l’expérience digitale des foyers algériens.

Présentée hier, mardi 10 décembre 2024, lors d’un showcase organisé à Alger, en présence des employés, des créateurs de contenu et des clients impliqués. Cette solution internet all-in-one (tout-en-un) allie contenu riche, technologie de pointe et utilisation simplifiée.

En effet, TWINBOX regroupe une large gamme de services numériques, répondant aux besoins de toute la famille. Allant du streaming en direct des événements sportifs aux jeux vidéos, en passant par les services éducatifs en ligne.

TWINBOX : solution internet all-in-one au service des algériens

La TWINBOX est le fruit d’une collaboration ambitieuse entre Algérie Télécom et l’opérateur téléphonique Djezzy. Cette offre tout-en-un est une technologie complète qui présente une panoplie d’avantages à ses utilisateurs.

En effet, la TWINBOX est une box multimédia dédiée à toute la famille, offrant l’accès à :

Des événements sportifs en streaming, comme la Premier League, la Liga, et la Ligue 1 ;

comme la Premier League, la Liga, et la Ligue 1 ; Une vaste bibliothèque de contenu de divertissement via la plateforme TOD du groupe beIN Media Group ;

du ; Une large sélection de jeux numériques interactifs et amusants ;

interactifs et amusants ; Applications éducatives algériennes en ligne dédiées aussi bien aux étudiants qu’aux enseignants ;

Par ailleurs, à travers cette offre, Algérie Télécom simplifie ses services. Permettant à ses clients une gestion plus simple via My Idoom et Idoom Market, qui sont intégrées dans la box.

Algérie Télécom récompensée par le prestigieux Prix de la Qualité 2024 – catégorie diamant

En outre, lors du congrès de l’Association Européenne de Recherche en Qualité (ESQR) qui a eu lieu le 9 décembre 2024 à Vienne, Algérie Télécom s’est distingué et a remporté pour la première fois depuis sa création le Prix de la Qualité – catégorie Diamant.

Cette distinction a été remise à Algérie Télécom en honneur à ses efforts continus pour offrir le meilleur à ses clients. Parmi ses points forts, soulignés lors de cet événement prestigieux, figurent :

La qualité supérieure des produits et services ;

Une image de marque forte et reconnue

La responsabilité sociale assumée par l’établissement ;

L’engagement et le professionnalisme de ses équipes ;

Des performances financières remarquables ;

Un niveau de satisfaction très haut des clients ;

En somme, Algérie Télécom, avec des initiatives telles que son récent box tout-en-un, TWINBOX, poursuit son engagement pour offrir à ses clients des solutions numériques innovantes.