TV5 Monde consacre un documentaire en hommage à Khaled Drareni

Éloigné des yeux depuis son incarcération le 29 mars 2020, le journaliste Khaled Drareni va faire l’objet d’un documentaire. Celui-ci, réalisé par deux réalisateurs français, montrera son parcours professionnel, accompagné d’interviews de ses proches et confrères.

Ce mardi, 2 février, la chaine française Tv5 monde programme un documentaire inédit retraçant l’histoire de Khaled Drareni, le journaliste algérien condamné a 2 ans de prison ferme, et emprisonné dans le centre pénitentiaire de Koléa, près de Tipaza.

Sobrement intitulé « Khaled Drareni, journaliste, numéro d’écrou 22 244 », ce portrait réalisé par Guillaume Villadier et Sévérine André retrace le destin singulier ce du journaliste algérien devenu symbole de résistance et de liberté, il sera diffusé les 6 et 7 février sur TV5 Monde.

Les réalisateurs du documentaire mettent en avant le rôle joué par ce journaliste, dans le Hirak Algérien, et sa couverture professionnelle du mouvement populaire tout au long de l’année, malgré toutes les difficultés politiques et économiques rencontrées.

Le documentaire devrait contenir aussi les traces du journaliste à Alger, aux États-Unis et au Canada, il reviendra sur le parcours exceptionnel emprunté par ce brave journaliste, ainsi que sur plusieurs sujets liés a son emprisonnement et les accusations portées contre lui.

Le film documentaire sera diffusé, ce soir à 20H35 première diffusion sur Radio-Maghreb TV, et le 6 et 7 février, sur TV5 Monde.

En prison depuis mars 2020

Khaled Drareni le correspondant de TV5MONDE et de Reporters sans Frontières en Algérie est derrière les barreaux depuis près d’une année.

Le journaliste a été condamné en appel, mardi 15 septembre, à deux ans de prison ferme par la cour d’Alger.

Il est poursuivi « incitation à un attroupement non armé et atteinte à l’intégrité du territoire national », il avait été condamné en première instance, le 10 août, à trois ans de prison ferme.

Le pourvoi en cassation du journaliste Khaled Drareni sera examiné le 25 février par la Cour suprême.