Turquie : un tifo excluant l’Algérie fait polémique

Pour le premier match européen en Turquie après les événements dramatiques qui ont secoué le pays d’Anatolie, les supporters du club de Trabzonspor ont rendu hommage aux équipes de sauvetage qui ont participé aux opérations de secours des sinistrés du séisme.

Ainsi, pour ce match post-séisme, l’équipe de la ville de Trabzon a accueilli l’équipe suisse de Bale pour le compte des barrages de l’UEFA Conférence League. L’événement a été marqué par un tifo que les supporters de Trabzonspor ont dressé pour rendre hommage aux différentes équipes de sauvetage venues de tous les pays.



Or, l’animation que les supporters turcs ont soulevé n’a pas inclus les drapeaux de beaucoup de pays qui ont participé à ces opérations humanitaires. Rependant à l’appel dès les premières heures du drame, l’Algérie n’a pas été représenté sur le tifo des supporters de Trabzonspor. Une absence qui a fait polémique sur la toile.

En effet, de nombreux internautes algériens ont exprimé leur mécontentement de ne pas voir le drapeau de l’Algérie sur le casque du pompier, principal figure sur le tifo.

the man who saved the child is Algerian, but where is the flag of Algeria,🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿

