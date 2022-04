Turquie, la nouvelle destination phare du tourisme médical

Chirurgie cardiaque, oncologie, greffe de cheveux, de barbe, soins dentaires, liposuccion… La Turquie incarne désormais l’un des centres du tourisme médical les plus prisés au monde. Des milliers d’Européens, d’Africains, d’Asiatiques s’envolent chaque année vers Istanbul pour bénéficier de prestations de santé fiables, de qualité VIP et à des prix abordables.

Hôtels cinq étoiles plutôt que lieux de souffrance

En atterrissant dans la capitale turque, un message nous accueille : « Bienvenue à Istanbul, point de rencontre du monde ». Sur Istanbul, une myriade de touristes venus des quatre coins du monde arpente les rues la tête dégarnie en attendant la repousse. En Turquie, les greffes de cheveux sont devenus tellement courantes que la Turkish Airlines est surnommée « Turkish Hairlines » (de hair, cheveux en anglais).

Parmi les clients, il y a des hommes d’affaires, des stars de la chanson, des ministres, ainsi que de personnes lambda venus pour des soins dentaires, une greffe de cheveux, un suivi oncologique ou pour une liposuccion (prélèvement d’un surplus de graisse sous la peau, dans la région abdominale essentiellement).

Les femmes, elles, optent plutôt pour des « packages mamans » avec mammoplastie et vaginoplastie afin de retrouver une esthétique normale après la grossesse. D’autres pour la rhinoplastie et différents liftings (du visage, du cou, des lèvres, de la poitrine, des jambes…). Et parfois elles viennent pour des fécondations in vitro (FIV) dans le but d’enfanter.

Autre atout des cliniques turques, les commodités qu’elles proposent à leurs clients. Celles-ci disposent de services de traduction, de boutiques, de restaurants, de pharmacies… De plus, avec leurs sols lustrés, leurs portes en bois massif, leur mobilier design, leurs jardins japonais, elles ressemblent davantage à des hôtels cinq étoiles qu’à des lieux de maladies et de troubles de la santé.

Combien ça rapporte et combien ça coute ?

Selon l’organisme de statistique, Tüik, le marché florissant du tourisme médical en Turquie, a attiré, en 2019, 662 000 patients étrangers et rapportés 1,65 milliard de dollars. Après une nette baisse en 2020, à cause de la pandémie du covid-19, les chiffres sont revenus à la hausse en 2021, avec 642 000 patients et à 1,48 milliard de dollars de recettes.

Au-delà de tous les autres avantages, les prix défiants toute concurrence que proposent les cliniques turques représentent le principal argument qui attire les touristes de la santé.

Observons de plus près. Ces prix incluent : le transfert de l’aéroport, les frais de l’hôtel ou du séjour hospitaliers, l’opération chirurgicale, les médicaments, les contrôles et les éventuelles visites touristiques :

Liposuccion : 3 000 à 5 000 dollars (contre 8 500 à 9 700 dollars en France) ;

3 000 à 5 000 dollars (contre 8 500 à 9 700 dollars en France) ; Bilan de santé complet : 350 euros à 600 euros (contre 600 à 2 500 euros en France)

Sourire hollywoodien : 4 000 à 7 000 euros selon le matériau choisi (porcelaine, zirconium, etc.) ;

4 000 à 7 000 euros selon le matériau choisi (porcelaine, zirconium, etc.) ; Greffe de cheveux : de 1 500 à 4 000 dollars (contre 8 900 à 20 000 dollars aux États-Unis ; 6 800 à 22 800 dollars en France) ;

Le Centre Médical ANADOLU

Le Centre Medical Anadolu se veut un établissement centré sur le bien-être du malade. Sa devise, comme on peut le lire sur son site officiel, est la suivante : « Nos patients sont toujours la priorité numéro un au Centre Médical Anadolu. Pour cette raison, nous attachons une grande importance à leurs besoins et à leurs attentes, ainsi qu’à celles de leurs proches. Nous mettons tout en œuvre pour que leur traitement soit agréable. »

Le Centre Médical Anadolu est le seul hôpital turc accrédité par l’Organisation des instituts européens du cancer. Le centre possède également la certification Planetree Gold, référence en matière des soins axés sur le patient.

Établi sur une superficie de 188 000 m² et une surface intérieure de 50 000 m², avec une capacité de 201 lits, l’hôpital du Centre Anadolu est accrédité par la JCI (Joint Commission International) et l’ESMO (Société européenne d’oncologie médicale) ; il bénéficie aussi des certifications ISO 18001, 14001 et 9001.

Le Centre Médical Anadolu propose les services suivants : soins cardiaques, santé des femmes, sciences oncologiques, neurochirurgie et neurologie, imageries et diagnostics, greffe de moelle osseuse, sciences chirurgicales et sciences urologiques. Chacun de ces services renferme une multitude de spécialités qui s’occupent des différents problèmes de santé dont souffrent les patients.