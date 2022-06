Turquie été 2022 : billets depuis l’Algérie et prix des hôtels

Carrefour des civilisations, berceau de l’un des empires les plus puissants de l’histoire, la Turquie a accueilli prêt de 15 millions de touristes en 2020. En effet, beaucoup de touristes des quatre recoins du monde affluent à la découverte de cette région d’Anatolie, terre chargée d’histoire, qui raconte à travers chacune de ses villes un récit sur la passée glorieux de cette région.

Les Algériens souhaitant passer un agréable été et découvrir un nouveau pays se dirigent souvent vers la Turquie, culturellement très proche, mais aussi accessible très facilement à nos concitoyens.

Hôtels, prix des billets et meilleures destinations

Antalya est la ville la plus touristique de Turquie, en effet cette ville accueil chaque année plus de 9 millions de personnes, principalement beaucoup des touristes européens et russes. En effet, la région d’Antalya comprend de nombreuses stations balnéaires très proches les unes des autres comme Belek, Kemer, Side et Alanya. Celles-ci regorgeant d’hôtels et proposent un tourisme de masse qui accueille notamment les familles, les groupes d’amis et couples. Le prix d’une nuit d’hôtel commence à partir de 2350 DA par personne.

Istanbul n’est pas la capitale administrative de la Turquie, mais elle est, à coup sûr, la capitale culturelle du pays. Les monuments qu’elle abrite sont les témoins de son histoire qui remonte à des siècles ainsi que des différentes civilisations qui ont logés à Istanbul. Les tarifs d’une nuit d’hôtel varient selon la région et les cartiers de la ville, le prix moyen étant de 3000 DA.

Au sud-ouest de la côte turque, la région de Mugla. On y trouve les stations balnéaires très prisées de Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça ou encore Dalyan. Ces villes sont très appréciées par les touristiques comme les locaux, car elles regorgent de plages au sable fin et à l’eau bleu idyllique, agréable pour se baigner. Le cout d’une nuit dans un hôtel étoilé commence au prix de 3000 Da.

Jusqu’au 27 juin, les vols vers Istanbul sont disponibles seulement avec Turkish Airlines au prix minimum de 128 428 DA jusqu’à 260 887 DA au cours du même mois, mais durant les mois de juillet, aout et septembre.

D’un autre côté, la compagnie nationale de transport aérien d’Air Algérie prévoit aussi des vols vers et depuis Istanbul. Le prix du billet commence à partir de 67 786 DA pouvant aller jusqu’à 97 099 DA selon les périodes de réservations.