Turquie et Syrie : un séisme de magnitude 7.8 fait plus de 500 morts

Un séisme de magnitude 7,8 a ébranlé le sud de la Turquie et la Syrie voisine aujourd’hui, le lundi 6 février 2023, faisant au moins 500 morts dans les deux pays.

Au moins 284 personnes ont été tuées en Turquie dans sept différentes provinces, et au moins 237 autres ont perdu la vie en Syrie.

D’après les derniers chiffres dévoilés par le vice-président turc, Fuat Oktay, le bilan, toujours provisoire, est de 284 morts et de 2 320 blessés. Précisant aussi que plus d’un millier d’immeubles se sont totalement effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds.

Le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement en Syrie est de 237, auquel s’ajoutent au moins 639 blessés, selon le ministère de la santé syrien. Des dizaines de personnes ont été tuées dans les zones rebelles du nord du pays et des centaines d’autres sont blessées ou toujours sous les décombres, ont fait savoir des secouristes. Dans un communiqué, les casques blancs, les secouristes engagés dans les zones rebelles, ont déclaré ces régions « sinistrées » et appelé les organisations humanitaires internationales à « intervenir rapidement » pour venir en aide à la population locale.

Des secousses ressenties même au Liban et à Chypre

Selon l’institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 4 heures et 17 minutes (2 heures et 17 minutes, heure d’Alger), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres. Selon l’AFAD, le séisme était d’une magnitude de 7,4, et d’une profondeur de 7 kilomètres. L’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province turque de Kahramanmaras, à 60 kilomètres environ de la frontière syrienne. Cinquante répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l’AFAD. Les secousses, ressenties dans tout le sud-est de la Turquie, ont également été ressenties au Liban et à Chypre.