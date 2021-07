Turquie : cri de détresse d’un Algérien et de sa fille malade

La crise sanitaire continue de faire des mécontents à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Malgré l’ouverture partielle des frontières annoncée par le président Tebboune, et qui est entrée en vigueur depuis le premier juin dernier, une mauvaise gestion des vols est toujours soulignée par plusieurs Algériens qui se retrouvent encore bloqués. C’est notamment le cas d’un ressortissant Algérien et de sa fille malade qui n’arrivent pas à renter en Algérie.

L’Algérie a bien entendu ouvert partiellement ses frontières avec le la Turquie. Outre Air Algérie, la Turkish Airlines assure des dessertes entre les deux pays. Mais le cas de cet homme et de sa fille est spécial, explique le quotidien arabophone El Chourouk.

En Turquie pour une opération chirurgicale

Tout a commencé pour cet Algérien infortuné quand sa fille est tombée malade. La petite fille âgée de 11 ans est atteinte d’ostéoporose, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en Turquie. Ne disposant pas d’assez de ressources, le papa a fait appel à la générosité des citoyens qui ont pu lui collecter la somme nécessaire. Optimiste, le père prend sa petite fille et tout les deux montent dans un avion pour la Turquie à la fin du mois du juin dernier.

Heureusement pour la petite fille, l’intervention chirurgicale a pu être effectuée, mais la joie n’a pas pu s’accomplir, car le ressortissant Algérien a réservé des billets en aller-retour avec Qatar Airways, mais en arrivant à l’aéroport il se rend compte que les vols sont annulés, explique la même source, qui ajoute que le papa et sa fille sont désormais bloqués à Istanbul, et si ce n’était la compréhension de l’administration de l’hôpital, ils se retrouveraient sans doute à la rue.

Le ressortissant Algérien a besoin d’une aide financière pour pouvoir rentrer en Algérie. Les internautes appellent les services consulaires de l’Algérie en Turquie à prendre en charge son cas.