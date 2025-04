Turquie – Algérie : un consulat général ouvre ses portes à Oran

Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, en visite de deux jours en Algérie, a ouvert officiellement, dimanche, le nouveau consulat général de Turquie à Oran. Une inauguration qui vise à bâtir un partenariat mutuellement bénéfique pour les deux pays.

La Turquie fait partie des destinations de choix pour les voyageurs algériens. En plus du renforcement du programme de vols d’Air Algérie, du partenariat avec Turkish Airlines et l’arrivée des compagnies low cost en Algérie, à l’instar de Pegasus Airlines et Ajet, un consulat général de la Turquie vient d’ouvrir ses portes à Oran.

À LIRE AUSSI : Air Algérie mise sur la Turquie : billets promo à 36 000 DA et plus de vols vers Istanbul

Le MAE turc inaugure le consulat général de la Turquie à Oran

L’ouverture du consulat turc à Oran, effectuée dimanche en présence du ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, souligne l’engagement croissant de ce pays à établir une coopération exceptionnelle et profitable pour les deux pays.

Le ministre turc des Affaires étrangères a entamé hier une visite de deux jours afin de réaffirmer les relations exceptionnelles entre son pays et l’Algérie. Rappelons, ces dernières années ont été marquées par une convergence des points de vue et une intensification des échanges dans le but d’atteindre des niveaux stratégiques dans la relation entre les deux pays.

Le ministre a été reçu par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramane, en présence des autorités locales, qui ont procédé à l’inauguration du siège du consulat de la Turquie à Oran. Le choix de cette ville fait suite à une démarche qui s’inscrit dans le cas d’une diplomatie économique reflétant la volonté de la Turquie à renforcer la coopération économique dans cette région stratégique.

شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد لوناس مقرمان، اليوم 20 أفريل 2025، في مراسم تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة لجمهورية تركيا بمدينة وهران، التي أشرف عليها وزير الشؤون الخارجية التركي @MFATurkiye السيد @HakanFidan، بحضور مسؤوليين محليين بالإضافة ⬇️ pic.twitter.com/8pIrMWspOX — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) April 20, 2025

Transport aérien : offensive des compagnies aériennes turques en Algérie

La compagnie low-cost turque Pegasus Airlines annonce son arrivée sur le marché algérien avec le lancement d’une nouvelle liaison aérienne entre l’aéroport Sabiha Gökçen d’Istanbul et Houari Boumediene d’Alger. À partir du 23 mai 2025, la compagnie proposera cinq vols hebdomadaires avec des tarifs attractifs débutant à 139 euros.

Cette nouvelle entrée sur le marché intensifie la concurrence sur l’axe Alger-Istanbul, traditionnellement dominé par Air Algérie. Le secteur voit également la présence d’autres acteurs turcs majeurs comme Turkish Airlines et Ajet, créant une véritable bataille commerciale sur cette route très prisée.

Les compagnies turques adoptent une stratégie active basée sur des prix compétitifs, des horaires flexibles et une amélioration de l’expérience client. Cette offensive s’appuie notamment sur l’attrait touristique de la Turquie et les liens historiques entre les deux pays. La demande est particulièrement forte pendant la saison estivale, période où de nombreux Algériens choisissent Istanbul comme destination de voyage ou point de transit.

Cette diversification de l’offre aérienne témoigne du dynamisme croissant des relations turco-algériennes et promet aux voyageurs un plus large choix d’options pour leurs déplacements.

À LIRE AUSSI : Vols depuis la Turquie : une nouvelle compagnie low cost débarque à l’aéroport d’Alger