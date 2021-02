Tunisie : un ressortissant Algérien assassiné à coups de couteau

Un ressortissant Algérien âgé d’une trentaine d’année, a été retrouvé mort, lundi dernier en Tunisie, dans la localité de Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine, au centre-ouest du pays. Le jeune homme a été tué suite à plusieurs coups de couteau qu’on lui avait asséné. L’affaire a suscité un important déploiement des forces de sécurité Algériennes et Tunisiennes.

D’après le site d’information Tunisie Numérique, la mort du ressortissant Algériens est causée par plusieurs coups de couteau qu’il avait reçu. La dépouille du défunt a été évacuée vers l’hôpital régional de Kasserine, afin d’être examinée par un médecin légiste, après avoir été transportée vers secteur de la garde nationale tunisienne à Feriana.

Selon la presse Tunisienne, le crime a eu lieu au niveau de la localité de Ouled Merzoug, située dans la région de Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine. Des informations indiquent que la victime a été marquée par plusieurs coups de poignard, au niveau du cœur, mais aussi sur la tête. Six marques de coups de couteaux ont été constatées sur le corps de la victime.

Important déploiement sécuritaire

Dans le but d’ordonner une enquête à propos de cette affaire, le parquet s’est déplacé sur les lieux du crime, accompagné d’une patrouille de la garde nationale tunisienne. L’enquête a été enclenchée suite à l’examen du corps de la victime.

Le site d’information rapporte qu’un certain nombre de citoyens Algériens ont menacé de franchir les frontières entre les deux pays, dans le but de récupérer le corps du ressortissant Algérien assassiné, ce qui avait suscité une présence importante des renforts sécuritaires et militaires, du côté des deux pays.

Les citoyens algériens, selon le site Al Masdar, étaient en possession d’armes à feu, et ils ont même essayer d’entrer par la force sur le territoire Tunisien, afin de procéder au rapatriement de la dépouille.