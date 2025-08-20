Tunisie : plus de 738 000 touristes algériens ont visité Jendouba en 2025

La Tunisie est une destination très prisée des Algériens. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs traversent la frontière. En 2025, plus de 738 000 Algériens sont entrés en Tunisie depuis les postes frontaliers de Jendouba.

Cette année, le gouvernorat de Jendouba a connu une augmentation significative de l’afflux de touristes algériens. Selon Issa Merouani, commissaire régional au tourisme, cité par la presse tunisienne, 738 652 Algériens ont visité la région entre le 1er janvier et le 18 août 2025. Ce chiffre représente une augmentation de 13.35% par rapport à la même période en 2024, où 651 000 visiteurs algériens avaient été enregistrés.

Connue pour ses sources thermales, ses paysages naturels et la richesse de ses traditions, Jendouba abrite aussi des sites historiques majeurs comme Bulla Regia, célèbre pour ses maisons roumaines souterraines et son architecture antique, ainsi que le site de Chemtou, réputé pour son marbre jaune et ses musées.

Plus de 738 000 touristes algériens ont franchi les postes frontaliers de Jendouba en 2025

Du 1ᵉʳ au 18 août, un total de 136 557 passages, marquant une hausse de 15.52 par rapport à la même période de l’an dernier (118 000 visiteurs).

Par ailleurs, le 15 août a été une journée particulièrement chargée, avec un record de 9 864 touristes algériens ayant franchi la frontière. Les jours suivants ont été également très fréquentés avec 7 812 visiteurs le 16 août, 7 780 le 17 août et 7 972 le 18 août.

Cette croissance indique une forte reprise du tourisme par voie terrestre dans la région. Cet afflux de visiteurs a des retombées positives sur plusieurs secteurs, notamment l’économie locale, le transport touristique et l’artisanat.

1.18 million d’Algériens ont visité la Tunisie entre janvier et juin 2025

La Tunisie reste la destination de choix pour les Algériens. En 2025, plus de 1.18 million de visiteurs se sont rendus dans le pays entre le 1er janvier et le 20 juin. Rien que du 11 au 20 juin, 86 000 Algériens y sont entrés, selon l’Office du tourisme tunisien en Algérie.

Cette tendance s’inscrit dans la continuité de 2024, une année record qui a vu une augmentation de 15.6% du nombre de touristes algériens par rapport à 2023. Au total, 3 511 469 voyageurs algériens ont franchi la frontière algéro-tunisienne en 2024, contre 3 038 361 en 2023.

L’attrait de la Tunisie ne se limite pas aux seuls Algériens : en 2024, le pays a accueilli plus de 10 millions de touristes internationaux, dépassant ainsi les chiffres de 2019. Cette réussite a été reconnue par le magazine National Geographic, qui a classé la Tunisie parmi les 25 meilleures destinations à visiter en 2025.

