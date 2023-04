Tunisie : nouvelles bourses au profit des étudiants algériens en Master et doctorat

Les bourses d’études constituent l’un des moyens les plus sollicités par les étudiants algériens pour financer d’études et même des formations à l’étranger. Dans ce sillage, l’IRMC de Tunis et l’institut français d’Algérie organisent des master class, du 1 au 15 juin 2023 à la capitale Tunis.

Pour permettre aux étudiants algériens de participer à ces masters class, 15 bourses seront octroyées à ces derniers. Cet appel à candidature est ouvert jusqu’au 24 avril 2023.

Bourse d’études pour la Tunisie : quels sont les avantages pour les étudiants algériens ?

Les lauréats sélectionnés pour ces bourses de courte durée bénéficieront de plusieurs avantages, dont :

Un billet de voyage aller-retour gratuit entre l’Algérie et la Tunisie ;

Une allocation mensuelle qui s’élève à hauteur de 710 euros nets ;

Une attestation signée de l’IRMC, mais aussi du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade de France en Algérie.

Les étudiants algériens qui participeront à ce programme auront droit à trois modules de 15 heures chacun. Les entrées méthodologiques seront appuyées avec des exemples de thématiques et de terrains spécifiques à l’Algérie, mais aussi à la Tunisie.

Quelles sont les modalités de candidature ?

Sont concernés par ces bourses les étudiants algériens inscrit en master 2 ou en doctorat dans l’une des disciplines des sciences humaines et sociales. À savoir : anthropologie, géographie, histoire, sociologie et sciences politiques. Par ailleurs, pour pouvoir profiter de ce nouveau programme offert par l’IFA, les étudiants intéressés sont appelés à envoyer leurs candidatures à l’adresse suivante : masterclassirmc.alger-amba@diplomatie.gouv.fr.

Le dossier de candidature doit être complet et doit inclure :

Le curriculum vitae du candidat détaillé en une page maximum ;

Le formulaire de candidature à télécharger (par ici) ;

Une description détaillée en trois pages du projet de recherche ;

Photocopie d’une inscription dans une université.

Par ailleurs, selon le communiqué des organisateurs de ces Master Class, les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.

