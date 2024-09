Tunisie : l’ONTT dévoile le nombre exponentiel de touristes algériens en 2024

Cette année, près de 2 millions d’Algériens ont franchi les frontières de la Tunisie pour y passer leurs vacances. Selon l’Office National du Tourisme Tunisien, entre janvier et août 2024, un nombre exponentiel d’algériens a été enregistré en Tunisie, avec une hausse de 15,4 %, comparativement à l’année dernière.

La Tunisie propose une offre touristique diversifiée avec ses plages ensoleillées et ses souks animés. De plus, elle se distingue par sa richesse culturelle et l’hospitalité de son peuple. Faisant de ce pays voisin une destination de choix pour les Algériens.

Croissance exponentielle du tourisme algérien vers la Tunisie

La Tunisie se présente désormais comme une destination phare de l’Afrique du Nord. En effet, plus de 1,9 million de touristes Algériens ont visité la Tunisie entre le 1ᵉʳ janvier et le 20 août 2024. Ce chiffre témoigne de l’attrait touristique de ce pays et de sa capacité à offrir des séjours de qualité à ses visiteurs.

La Tunisie a toujours été une destination de prédilection pour les voyageurs en quête de découverte, notamment par les touristes algériens. Cependant, cette année marque une augmentation significative du flux touristique algérien vers la Tunisie, avec une augmentation de 22.4 % depuis 2019.

Les villes tunisiennes les plus prisées par les Algériens

Le représentant de l’ONTT en Algérie, Foued Eloued, a précisé dans un courrier électronique que certaines villes attirent davantage que d’autres.

Sousse, Yasmine Hammamet, Tunis, et Nabeul-Hammamet s’affirment sans conteste comme les régions les plus prisées par les algériens lors de leur escapade en Tunisie. Ces régions se présentent comme des destinations par excellence pour les visiteurs en quête de découverte et d’activités culturelles.

Toutefois, les amateurs de plage et de détente se tournent généralement vers Djerba, Monastir, Tabarka ou encore Bizerte. Ces régions offrent un cadre exceptionnel pour profiter des paysages côtiers tout en découvrant les marchés traditionnels où les touristes peuvent s’y procurer des souvenirs.

La Tunisie est un pays qui séduit les Algériens, et ce, pour diverses raisons. Outre son offre touristique variée, les démarches administratives pour se rendre en Tunisie sont simplifiées pour les Algériens, car aucun visa n’est requis.

Ainsi, les algériens manifestent un attrait marqué pour la Tunisie, grâce aux liens culturels qui tissent un pont entre les deux pays.

C’est dans ce contexte que le représentant de l’ONTT précisé que : “ Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et l’Office National du Tourisme Tunisien ne ménagent aucun effort pour assurer les meilleures conditions d’accueil et de séjour pour ses touristes spécialement le touriste algérien qui bénéficie d’un intérêt particulier du gouvernement tunisien vu les relations fraternelles et historiques liant les deux pays frères”.

