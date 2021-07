Tunisie : le PT « contre toute ingérence européenne et du monde arabe »

La crise politique que traverse la Tunisie, suite à la décision de président Kais Saied de geler m’activité du parlement et de limoger le 1er ministre, a fait réagir plusieurs partis politiques algériens.

Après le MSP de Makri qui a qualifié les mesures du président tunisien de « coup d’État » appelant les autorités algériennes à prendre position pour condamné cela, le Parti des travailleurs de Louisa Hanoune affirme également qu’il « suit avec une grande attention les développements politiques en Tunisie ».

Contrairement à la réaction du parti islamiste algérien, qui a presque pris la position du parti islamiste tunisien de Rached Ghannouchi, la formation politique de Mme Hanoune a appelé à cesser toute ingérence dans les affaires internes du pays.

Dans un communiqué publié hier mardi sur sa page Facebook, le PT a, en effet, tenu à dénoncer « énergiquement toutes les ingérences extérieures de l’Union européenne, des États impérialistes et du monde arabe et musulman ainsi que tout parti (e) extérieur (e) ».

Réitérant que « le peuple est la source de tout pouvoir », le parti des travailleurs estime que « le peuple tunisien a le droit de décider librement de son sort, sans aucune immixtion externe, de dresser ses priorités, de choisir les moyens de satisfaire ses aspirations et exercer pleinement sa souveraineté, définissant lui-même la forme et le contenu des institutions dont il se dote ».

« Contre toute immixtion, mais solidaire avec les Tunisiens »

Par conséquent, le parti réitère que « le peuple tunisien est donc le seul habilité à se prononcer sur les décisions qui engagent le présent et l’avenir de la Tunisie », rappelant « les mots d’ordre de la révolution de décembre 2010 : le pain, l’emploi et la dignité nationale », qui sont « toujours d’actualité », selon la même source.

À ce propos, le PT ajoute que « comme toute révolution contrariée et non pas morte, la révolution tunisienne a repris son cours 10 ans après son déclenchement avec au centre les mêmes exigences socio-économiques et politiques ».

Se disant ainsi contre toute ingérence étrangère dans les affaires des Tunisiens, le parti de Hanoune conclut son communiqué en réitérant son soutien au peuple tunisien. « Tout en s’abstenant de toute immixtion dans les affaires de la Tunisie, le PT renouvelle son soutien inconditionnel au peuple tunisien ».