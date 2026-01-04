Tunisie : la taxe à la frontière augmente pour les voyageurs algériens, voici les nouveaux tarifs

Chaque année, des milliers de touristes algériens se rendent en Tunisie, que ce soit à bord de leurs véhicules personnels ou en taxi depuis les zones frontalières. Mais pour traverser la frontière, les voyageurs doivent désormais s’acquitter d’une taxe plus élevée, conséquence directe des nouvelles dispositions de la loi de finances 2026.

Selon la loi de finances 2026, la taxe sur la consommation de carburant (TCC) a été revue à la hausse. Pour les véhicules touristiques, la première sortie du territoire entraîne désormais un paiement de 1.000 dinars, contre 500 dinars l’an dernier. Cette mesure s’inscrit dans un dispositif de tarification progressive prévu par l’article 97 de la loi, qui prévoit une augmentation importante pour les sorties suivantes.

Ainsi, pour une deuxième sortie, les automobilistes devront verser 5.000 dinars, 10.000 pour la troisième, et 25.000 dinars pour toute sortie supplémentaire. Cette hausse significative concerne aussi bien les taxis que les particuliers et les bus.

Une taxe sur le carburant doublée pour la première sortie

Pour les taxis assurant plusieurs rotations quotidiennes entre l’Algérie et la Tunisie, la hausse est particulièrement lourde. Alors qu’ils payaient 500 dinars par trajet en 2025, ceux qui effectuent quatre rotations par jour devront désormais s’acquitter de 25.000 dinars, selon un communiqué de la direction des douanes de la wilaya de Tébessa, publié le 3 janvier 2026. Cette augmentation risque de se répercuter sur le prix des courses et, par conséquent, sur le budget des voyageurs algériens.

Pour les particuliers qui se déplacent avec leur voiture personnelle, l’impact est moins important. Ceux qui n’effectuent qu’une seule entrée en Tunisie verront leur taxe augmenter de 500 dinars seulement. Cependant, pour ceux qui effectuent des sorties répétées, le système progressif entraîne des montants beaucoup plus élevés, pouvant atteindre 25.000 dinars.

Une réforme qui transforme le passage de la frontière

La nouvelle réglementation ne concerne pas uniquement les taxis et les voitures particulières. Les bus traversant la frontière doivent désormais s’acquitter d’une taxe proportionnelle à leur poids : 5.000 dinars par rotation pour les véhicules de moins de 10 tonnes, et 12.000 dinars pour ceux dépassant 10 tonnes. Cette mesure pourrait influencer le coût des voyages collectifs vers la Tunisie, notamment pour les groupes touristiques et les lignes régulières.

Cette hausse de la TCC reflète la volonté des autorités de réviser les tarifs liés aux passages frontaliers, tout en introduisant un système progressif qui pénalise davantage les sorties répétées. Si elle reste modérée pour les simples touristes, elle pourrait fortement impacter les professionnels du transport transfrontalier et modifier les habitudes des voyageurs.