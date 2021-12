Tunisie: énième durcissement des conditions d’accès pour les voyageurs

Le variant Omicron a connu une propagation fulgurante dans le monde. Pour éviter qu’un autre drame sanitaire se produise, plusieurs pays décident alors de durcir les conditions d’accès à leur territoire, d’autres n’ont eu d’autres choix que de fermer leurs frontières.

Ainsi, avec l’évolution de l’épidémie, certains pays redéfinissent leur protocole notamment à l’approche des grands événements qui connaissent un afflux considérable de touristes.

Ce mardi, la Tunisie a encore une fois réajusté les conditions d’accès à son territoire. En effet, la compagnie aérienne, Tunisair, a mis en exergue 4 mesures de voyage pour se prémunir contre le nouveau variant « Omicron ».

Une batterie de mesures pour les voyageurs !

L’accès en Tunisie est désormais soumis à une batterie de mesures. La vaccination est obligatoire pour tous les voyageurs étrangers non-résidents en Tunisie et âgés de plus de 18 ans. Ces derniers sont donc sommés de présenter un passeport ou certificat de vaccination contre le Covid-19. Une condition sine qua none « pour l’acceptation de ces passagers à bord des vols à destination de la Tunisie ».

Il est également obligatoire pour les Tunisiens ou les étrangers résidant en Tunisie de présenter un passeport de vaccination ou un certificat prouvant l’achèvement du schéma vaccinal contre le virus.

Pour ce qui est des passagers non vaccinés ou n’ayant pas achevé le schéma vaccinal, ces derniers doivent se soumettre au confinement obligatoire d’une période de dix jours à partir de la date de l’arrivée.

PCR, dépistage et fiche sanitaire, les mesures se multiplient !

Outre le passeport vaccinal, les voyageurs étrangers doivent réaliser un test RT-PCR le dernier jour de leur confinement « obligatoire ». Si le résulta est négatif, le voyageur est alors autorisé à quitter le centre de confinement. Dans le cas contraire, le passager concerné sera transféré au centre d’isolement pour les porteurs du virus, aux frais du concerné.

Par ailleurs, tous les passagers de plus de 6 ans doivent présenter à l’enregistrement du vol un « certificat du test PCR négatif » datant de moins de 48 heures au départ.

Les voyageurs, à leur arrivée en Tunisie, ils sont systématiquement soumis à un test rapide ou à un test PCR.

Enfin, une fiche sanitaire est également exigée à tous les passagers qui devront la remplir et la présenter à l’enregistrement avant le départ.