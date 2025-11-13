Tunisie : Arrestation de trois frères recherchés pour le meurtre de leur voisin à Constantine

Le rideau est tombé sur la cavale des trois frères algériens, originaires de Constantine, accusés de l’homicide sordide du jeune « A.B. » survenu le 13 octobre dernier. Grâce à une coordination transfrontalière et l’efficacité des unités de sécurité tunisiennes, les suspects ont été appréhendés dans la région de Nabeul.

Les unités de sécurité relevant de la Direction régionale de la Sûreté nationale de Nabeul ont mené une opération coup de poing pour mettre fin à la fuite des trois individus, recherchés par la justice algérienne pour leur implication présumée dans ce crime odieux.

L’interpellation s’est déroulée en deux temps. Le principal agresseur a été appréhendé avant-hier soir. Les équipes de sécurité (incluant la police de secours, la brigade de la police judiciaire et la brigade de la sécurité touristique) ont ensuite réussi à localiser et à interpeller ses deux frères hier, dans une résidence qui avait été placée sous étroite surveillance.

Lors de la perquisition du domicile, un détail qui n’est pas anodin : une quantité de stupéfiants a été découverte, ajoutant un chef d’accusation supplémentaire aux fugitifs.

Arrestation des trois fugitifs en Tunisie : le dénouement d’une traque transfrontalière pour le meurtre de Constantine

L’enquête menée par les services de sécurité de la wilaya de Constantine a rapidement permis de remonter la trace des complices. Des sources bien informées ont révélé au quotidien arabophone El Khabar que le père des accusés ainsi que le chauffeur de taxi ayant assuré leur exfiltration vers la frontière tunisienne avaient été arrêtés dès le début des investigations.

Les trois frères avaient réussi à pénétrer clandestinement sur le territoire tunisien, pensant échapper à la sanction, avant leur récente interpellation.

Un différend familial à l’origine du drame

Les trois accusés ont finalement reconnu leur implication dans l’homicide. La victime, le jeune « A.B. », était le propriétaire d’un atelier de réparation de motocycles.

L’homicide aurait pour origine un différend familial impliquant le père des accusés. Le 13 octobre, la victime avait été surprise par son voisin et ses fils, armés d’armes blanches. Il avait succombé à de multiples coups de couteau, rendant l’âme au service des urgences de l’hôpital de Constantine malgré les efforts des équipes médicales.

L’arrestation des fugitifs marque un succès dans la coopération sécuritaire régionale et ouvre la voie à leur prochaine extradition pour qu’ils répondent de leurs actes devant la justice algérienne.