Tunisie: arrestation de 3 sportifs algériens pour agression sur mineur

Dans le monde, jusqu’à un milliard d’enfants entre deux et dix-sept ans, estime l’organisation mondiale de la santé (ONU), auraient été confrontés à des abus physiques, sexuels, émotionnels ou encore à la négligence au cours des dernières années. Les faits révèlent que la violence contre les enfants peut être prévenue et ainsi évitée, malheureusement tout le monde ne dispose pas d’une telle chance.

En effet, un tribunal du gouvernorat à Nabeul, situé dans le nord-est de la Tunisie, a mis trois sportifs de nationalité algérienne en état d’arrestation, le mardi 17 mai 2022, en raison d’une agression à caractère sexuel dont aurait été victime un mineur. Cette agression est survenue le week-end précédent dans un établissement hôtelier situé dans la ville balnéaire de Hammamet Nord.

Les trois accusés étaient venus en Tunisie dans le but de participer à une compétition sportive. Le contexte de celle-ci et les appartenances possibles de ces trois sportifs à des clubs algériens restent inconnus. De son côté, la victime était de passage en vacances en compagnie de ses parents. Auditionnés par le juge d’instruction du tribunal de Grombalia, les trois mis en cause ont été soumis à des mandats de dépôt, le mardi 17 mai 2022.

Par ailleurs, les faits ont été confirmés, aujourd’hui mercredi 18 mai 2022, par la voix de la porte-parole du tribunal de Grombalia, Wydad Boumaiza, qui s’est exprimée sur la radio Shems FM.

Aux dires du porte-parole de ce tribunal, il est encore trop tôt pour déterminer si les trois prévenus vont être jugés en Tunisie conformément à la législation tunisienne ou en Algérie. Dans ce contexte, les autorités sécuritaires tunisiennes ont entamé une procédure d’enquête à la suite d’une plainte introduite par une femme à l’encontre de trois athlètes algériens soupçonnés d’avoir agressé sexuellement sa fille. Or, les trois sportifs algériens étaient logés dans le même hôtel que cette famille.

L’Algérie face à la violation des droits de l’enfant

Depuis le mois de janvier passé, l’ONPPE est intervenu sur 1225 déclarations de violations aux droits de l’enfant. Pour gérer un tel nombre tout en conservant son efficacité, plusieurs formations ont été mises en place au cours des mois de mai et juin, en vue de renforcer les acquis des intervenants dans ce secteur.

Parallèlement, grâce à un accord entre l’ONPPE et le conseil économique, social et environnemental, un nouveau programme budgétaire est prévu, ce qui offre davantage de perspectives de développement à cet établissement.

D’un autre côté, « l’écoute audiovisuelle des enfants victimes d’abus sexuels fait partie des mesures appliquées dans les plus grands pays, qui visent à épargner à l’enfant victime de refaire ses déclarations et donc lui causer une fatigue psychologique et des traumatismes répétés » a précisé Meriem Cherfi, la Déléguée nationale à la protection et à la promotion de l’enfance, lors d’une visite au siège de la brigade de protection des mineurs à Bouzareah, jeudi 12 mai 2022.