Tunisair en Algérie : des changements au menu

Dans le but de rétablir la confiance avec sa clientèle à travers le monde, la compagnie à la gazelle rouge Tunisair veut prendre un nouveau souffle et ne cesse d’aborder de nouvelles mesures et nouveautés concernant la gestion de ses vols et l’évolution de ces services.

Lors de son communiqué de presse, la compagnie aérienne Tunisair a annoncé le changement de ses numéros de téléphone au profit de ses clients dans différents aéroports en Algérie. Celle-ci a également souligné que les aéroports concernés par cette mise à jour sont Oran, l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene, mais également de la direction qui se situe au niveau de la capitale. Les éventuels changements sont respectivement : 0982 420 221, 0982 420 222 et 0982 420 227 /228 /229 / 230. Ainsi, ses numéros seront disponibles de 8h00 jusqu’à 16h00.

Au cours de l’année dernière et malgré la situation sanitaire tragique qu’elle a subi, la Tunisie a maintenu ses frontières accessibles, tout en imposant un protocole sanitaire sévère aux voyageurs depuis le 1er juillet 2021. En effet, l’économie tunisienne étant fortement dépendante des activités touristiques, le gouvernement refuse de se refermer sur le monde. Toutefois, les voyageurs étrangers, déjà très limités, pourraient se faire encore plus rares, suite à l’inscription de la Tunisie sur la Liste rouge de la France.

Dans cette optique, la compagnie aérienne Tunisair a déjà anticipé en annonçant une série de changements concernant des dates de réservation de ses vols. Elle se met au diapason de la nouvelle donne.

De nouveaux changements dans l’horizon

Compte tenu de la bonne amélioration des conditions sanitaires concernant la Covid-19 un peu partout dans le monde, il est maintenant temps de retirer les restrictions aux voyages aériens.

Après le Maroc, la France, La Tunisie a aussi décidé de ne plus imposer de test Covid-19 aux personnes vaccinées. La compagnie aérienne tunisienne Tunisair a déclaré samedi 12 Février 2022, que les voyageurs de plus de 18 ans qui ont respecté un calendrier de vaccination intégral ne sont tenus de présenter que leur passeport de vaccination ou un document confirmant qu’ils ont bien suivi le programme de vaccination.

La compagnie aérienne tunisienne a fait publier le lundi 14 février 2022, à la veille même de la prise d’effet des dispositions nouvelles, programmée pour le mardi 15 février 2022, un état des lieux actualisé concernant le protocole sanitaire.

Par ailleurs, la dispense de tests Covid-19 dont bénéficient les voyageurs vaccinés est à présent accordée à toutes les personnes vaccinées, dont celles ayant moins de 18 ans.

L’Algérie de son côté, et suite à un communiqué du premier ministère datant du 17 Mars, le premier Ministre a annoncé de nouveaux allègements concernant les conditions d’entrée sur le territoire national. Une actualisation qui a pris effet le Dimanche 20 Mars, mais qui reste toujours ouverte à une éventuelle adaptation, si la situation sanitaire l’exige.