Tunisair annonce la reprise des vols vers l’Algérie

La compagnie aérienne tunisienne Tunisair vient d’annoncer la reprise des vols vers l’Algérie, apres plusieurs mois de suspension en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 1er juin, Tunisair a annoncé la reprise de ses vols, à partir de lundi prochain 7 juin 2021, de et vers l’Algérie.

« Après une suspension en raison de la pandémie de Covid-19, Tunisair a le plaisir de vous annoncer la reprise de ses vols vers Algérie à compter du 7 juin 2021 », lit-on dans le communiqué.

« Tout voyageur se rendant en Algérie doit présenter lors de l’enregistrement en Tunisie un certificat du test PCR négatif dont la date n’excède pas les 36 heures avant la date de départ et la fiche sanitaire dûment renseignée », a précisé la même source.

Le pack confinement réduit à 33 000 dinars

La compagnie nationale aérienne, Air Algérie, a dévoilé le prix final de son pack de confinement, destiné aux voyageurs étrangers désireux d’entrer en Algérie.

« En application des nouvelles directives des autorités Algériennes, le montant du pack confinement est réduit à 33 000 DA TTC par passager », a annoncé ce mardi Air Algérie.

« Les demandes de dispense de paiement des frais de confinement en faveurs des étudiants et des personnes âgées à faible revenu doivent être accompagnées de pièces justificatives et adressées aux représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger », a ajouté la compagnie nationale.