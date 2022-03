Tumeurs du foie et de l’utérus : quand les innovations médicales sauvent des vies

Ces dernières années, les méthodes du traitement du cancer ainsi que les tumeurs n’ont cessé d’évoluer, atteignant de plus en plus des résultats très positifs.

Pour en savoir plus sur ces innovations de traitements, nous avons rencontré des médecins du centre médical Anadolu (Istanbul) qui est affilié au célèbre hôpital américain Johns Hopkins Medicine.

Nous avons interrogé le radiologue Dr Murat Dökdök, spécialiste du centre médical Anadolu sur ces nouvelles méthodes, qui a apporté des explications sur les dernières innovations dans le traitement des tumeurs du foie et de l’utérus.

« Ces dernières années, un domaine médical tel que la radiologie interventionnelle s’est développé de manière très dynamique. Il s’agit d’interventions chirurgicales mini-invasives réalisées sous contrôle radiographique, échographique, scanner ou IRM. Cette technique a été largement utilisée en cardiologie et en neurochirurgie. Maintenant, nous l’utilisons avec succès en oncologie », a-t-il expliqué.

Selon lui, l’un des traitements les plus courants en radiologie interventionnelle est l’embolisation. Appelé blocage artificiel des vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur, ce qui entraîne sa mort.

« Cette technique a montré sa plus grande efficacité dans le traitement des néoplasmes malins situés dans le foie. De plus, il peut à la fois s’agir de lésions tumorales primitives et de métastases dans d’autres organes. Il est particulièrement important de considérer qu’en raison du bon apport sanguin au foie que le plus souvent se forment les tumeurs métastatiques dans d’autres organes », a détaillé le spécialiste du centre médical Anadolu.

Au centre médical Anadolu, des spécialistes ont déjà commencé à utiliser l’embolisation pour le traitement non chirurgical des fibromes utérins chez les femmes et de l’adénome de la prostate chez les hommes. Selon les premières études, cette méthode est plus efficace et moins traumatisante que la chirurgie conventionnelle. Auparavant, avec les fibromes, l’ablation totale de l’utérus était très souvent pratiquée et l’embolisation permet dans de nombreux cas d’éviter cette intervention traumatisante.

L’embolisation, c’est quoi ?

L’embolisation est réalisée comme suit : un cathéter spécial est inséré dans l’artère fémorale du patient qui, sous le contrôle de l’angiographie, est avancée à travers les vaisseaux sanguins jusqu’à l’organe affecté par la tumeur.

Lorsque le cathéter atteint sa cible, de petites particules appelées emboles traversent le cathéter pour bloquer les artères qui alimentent la tumeur. Sans recevoir d’oxygène et de nutriments apportés par le sang, les tissus tumoraux commencent à mourir progressivement. L’embolisation des fibromes utérins, des adénomes de la prostate ou des tumeurs du foie prend environ une heure qui est généralement réalisée sous anesthésie locale.

Radioembolisation, l’autre technique innovante

Il s’agit d’une autre nouvelle méthode de traitement utilisée pour les lésions tumorales du foie. La technique de sa mise en œuvre rappelle à bien des égards l’embolisation conventionnelle, mais ici les particules qui bloquent les vaisseaux sanguins ont simultanément la capacité de rayonnement ionisant. C’est-à-dire qu’ici la radiothérapie rejoint également l’arrêt de la nutrition de la tumeur.

Contrairement au traitement par faisceau externe traditionnel, la radioembolisation permet de cibler la tumeur avec de fortes doses de rayonnement sans endommager les tissus sains. De plus, le temps de traitement est considérablement réduit.

Le traitement le plus efficace pour les tumeurs du foie est la chirurgie. Cependant, le problème est que l’opération ne peut être effectuée que chez 15 à 20% des patients. Dans d’autres cas, la taille ou l’emplacement de la tumeur, ainsi que l’état de la santé humaine, rendent une telle opération peu pratique. En règle générale, le reste des patients se voit prescrire une chimiothérapie, qui est loin d’être toujours efficace.

Les techniques innovantes offertes par la radiologie interventionnelle sont devenues partie intégrante de la prise en charge médicale du cancer. Selon des études, jusqu’à 90% des tumeurs du foie répondent à un tel traitement, ce qui augmente considérablement la durée et la qualité de vie des patients.

« Grâce à ces nouvelles approches, nous avons pu lutter avec succès contre des tumeurs du foie qui étaient auparavant incurables », ajouté Dr Dökdök.