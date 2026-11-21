Une nouvelle intervention chirurgicale réussie vient illustrer les compétences des équipes médicales algériennes. À Médéa, une équipe de chirurgiennes de l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf a réussi à retirer une volumineuse tumeur située au niveau de l’ovaire, selon une annonce de la Direction de la santé et de la population de la wilaya.

Cette intervention constitue une nouvelle réussite pour les équipes médicales de l’établissement, qui ont mobilisé plusieurs spécialistes afin d’assurer le bon déroulement de l’opération.

D’après le communiqué de la Direction de la santé et de la population de Médéa, les docteures Merssi, Bachène et Mekrekeb ont assuré l’intervention chirurgicale. L’équipe a ainsi pris en charge cette tumeur ovarienne volumineuse et procédé à son ablation avec succès.

La direction de la santé n’a toutefois pas communiqué de précisions sur les dimensions exactes de la tumeur, son poids, la nature de la pathologie ou l’état de santé de la patiente après l’intervention.

Un établissement qui renforce ses services de gynécologie

Au-delà de cette intervention, l’établissement Mohamed Boudiaf poursuit le développement de ses activités médicales spécialisées. L’hôpital avait notamment mis en service un nouvel appareil d’hystéroscopie au niveau de son service de gynécologie-obstétrique.

Cet équipement permet aux spécialistes d’examiner l’intérieur de l’utérus et de réaliser certains gestes chirurgicaux par voie endoscopique. Sa mise en service visait notamment à améliorer la prise en charge des patientes confrontées à des problèmes gynécologiques et de fertilité, tout en limitant leurs déplacements vers d’autres établissements hospitaliers.

Un travail collectif salué par la direction de l’hôpital

La réussite de cette opération repose également sur la mobilisation des équipes chargées de l’anesthésie, de la réanimation et du suivi médical. L’administration de l’établissement a ainsi adressé ses remerciements à l’ensemble des professionnels ayant participé à cette intervention.

Elle a particulièrement salué le travail de l’équipe d’anesthésie et de réanimation, dirigée par la docteure Cherbal, ainsi que celui des différents membres du personnel paramédical.

Il convient de rappeler qu’une tumeur ovarienne ne signifie pas systématiquement un cancer. Certaines masses ovariennes sont bénignes, tandis que d’autres peuvent présenter un caractère malin. Seuls les examens médicaux et, selon les cas, une analyse anatomopathologique permettent d’en déterminer précisément la nature.

Avec cette nouvelle réussite, l’EPH Mohamed Boudiaf de Médéa met en avant le savoir-faire de ses équipes médicales et leur contribution au développement des soins spécialisés dans la wilaya.