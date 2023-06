TUI Fly annonce une nouvelle offre promotionnelle pour ses vols vers l’Algérie

L’été est l’occasion pour voyager et profiter du beau temps. Cependant, en cette période de l’année, les prix des billets de voyage augmentent et freinent les projets de voyage de plusieurs personnes. Dans ce sillage, les voyageurs n’ont choix que de guetter les sites de réservation et de profiter des bons plans.

Bonne nouvelle pour les membres de la diaspora établis en Belgique. La compagnie aérienne TUI Fly a décidé de lancer de nouveaux tarifs promotionnels au départ de ses bases en Belgique et sur toutes les destinations sur son réseau, dont l’Algérie.

TUI Fly : 10 % de réduction sur tous ses vols

Dans un communiqué publié sur son site officiel, TUI Fly annonce le lancement de ces promotions. Elle offre ainsi, à ses voyageurs, la possibilité de profiter de 10 % de réduction sur l’ensemble de ses vols. Et ce, en profitant de son code promo « 06TS23 ».

En effet, cette offre est valable pour les allers simples réserves entre le 8 juin et le 17 juillet 2023. Mais aussi, pour les voyages programmés jusqu’au 28 mars 2024. Tui Fly précise dans son communiqué que ces billets en promotion sont limités et disponibles jusqu’à épuisement de l’offre.

Pour profiter de cette offre, il convient de saisir le code promotionnel dans le champ « code de réduction » au moment de la réservation. Par ailleurs, il convient de préciser que cette promotion n’est pas cumulable avec les autres offres de cette compagnie aérienne.

Promotions TUI Fly : les vols vers l’Algérie concernés ?

En effet, les vols de TUI FLY vers l’Algérie sont également concernés par cette nouvelle offre. Pour rappel, ce transporteur aérien dessert désormais de nombreux aéroports algériens au départ de ses bases en Belgique. Notamment à destination de Bejaia, Oran, Constantine et Alger. Désormais, TUI Fly dessert l’Algérie comme suit :

Depuis Bruxelles vers Alger ;

Au départ de Bruxelles vers Oran ;

Depuis l’aéroport de Bruxelles et à destination de Bejaia ;

Vers l’aéroport de Constantine ;

Depuis l’aéroport de Charleroi vers celui d’Alger.

