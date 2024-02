TUI Fly ajoute une nouvelle ligne triangulaire à son réseau de vols vers l’Algérie

À l’approche de la nouvelle saison estivale, les compagnies aériennes se préparent pour entamer en force l’été 2024, grâce au renforcement de leurs programmes des vols et l’ajout de nouvelles lignes aériennes. C’est le cas pour la compagnie belge TUI Fly.

Ce transporteur aérien assure, d’habitude, ses vols au départ des aéroports de Bruxelles et de Charleroi, en Belgique, Et ce, à destination de Tlemcen, Oran, Bejaia, Constantine et Alger. Cependant, en prévision pour la nouvelle saison estivale, TUI Fly a décidé d’opérer un changement dans son programme.

Vol Belgique – Algérie : TUI Fly change son programme pour l’été 2024

Selon le site spécialisé, Aéroroutes, TUI Fly prévoit de desservir à la fois, deux aéroports algériens, depuis la Belgique, en une seule ligne triangulaire. Il en est question de la ligne aérienne Bruxelles – Oran – Alger – Bruxelles, qui sera opérée à partir du 1ᵉʳ avril par semaine.

Par conséquent, la compagnie ajuste son programme des vols vers l’Algérie, grâce à cet itinéraire triangulaire qui sera desservi une fois par semaine, tous les lundis, par des avions 737 -800, avec des horaires optimisés durant la saison estivale (du 1ᵉʳ juillet au 12 août 2024). L’avion quittera l’aéroport de Bruxelles à 13 h 45, pour atterrir à Oran à 15h 40. L’aéronef de TUI Fly quittera à nouveau l’aéroport d’Oran à 16 h 20 pour se poser à Alger à 17 h 30.

Par ailleurs, le vol retour depuis l’aéroport de Houari Boumediene à Alger est programmé à 18 h 25 pour arriver à Bruxelles à 20 h20. TUI Fly poursuivra ses vols directs au départ de Bruxelles, vers Alger et vers Oran. Ainsi, elle prévoit jusqu’à trois vols par semaine entre Bruxelles et Alger, et seulement un vol par semaine entre Bruxelles et l’aéroport d’Oran Ahmed Benbella.

