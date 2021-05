Tueur en série à Relizane : trois femmes froidement tuées

La commune d’El Kettar, dans la wilaya de Relizane, abritait parmi ses citoyens un criminel sanguinaire. Un homme maintenant âgé de 40 ans, qui a avoué avoir tué trois femmes, ce qui fait de lui un véritable tueur en série. Il se pourrait toutefois que ce criminel ait fait plus de victimes. Les enquêteurs étudient encore toutes les pistes possibles, afin d’éclairer les zones d’ombre de la vie du tueur, ce qui pourrait élucider d’autres affaires de meurtre qu’il aurait commis.

Le tueur en série de Relizane répond aux initiales B.M. il s’agit d’un commerçant à la réputation immaculée, aimé et respecté par son entourage, et connu pour sa « piété » et pour être « quelqu’un de confiance ». Mais sous cette d’apparence angélique, se cachait un véritable prédateur assoiffé de sang.

C’est après plus de 14, de ce qu’il a avoué être son premier meurtre, que ce tueur en série a indiqué l’emplacement de trois cadavres de ses victimes, toutes des femmes de la wilaya de Relizane. Des crimes perpétrés avec sang froid, mais surtout avec un modus operandi lâche et barbare.

Les aveux d’un sanguinaire

Le tueur en série de Relizane a avoué avoir tué trois femmes. L’une d’entre elles est une dame âgée de plus de 60 ans au moment de sa disparition. Il s’agit d’une dame qui est sortie de chez elle afin de rendre visite à une famille de Mazouna, le 10 octobre 2011.

La famille de la victime a reçu un SMS du numéro de cette dernière, notifiant qu’elle va bien et qu’elle n’allait pas tarder à rentrer. Ceci dit, la victime ne savait ni lire ni écrire, ce qui a mis la puce à l’oreille de ses proches qui ont dû attendre 10 ans pour que le criminel fasse ses aveux. En réalité, pendant ces 10 ans, la victime était enterrée à quelques mètres de son domicile, et plus exactement dans le jardin de son assassin, qui l’avait égorgé froidement.

Le tueur sanguinaire n’était pas, à ce moment-là, à son premier crime, il a avoué également qu’il avait tué, en 2007, une jeune femme âgée de 27 ans, et qu’il l’avait enterré sous le trottoir, après l’avoir enroulée dans un tapis. Le cadavre de la jeune fille a été découvert par la police. Le mis en cause a également avoué que deux autres individus l’ont aidé à creuser la tombe improvisée.

Le dernier crime en date de ce tueur en série a fait que ce dernier ne reste pas impuni. Cet assassin a tué sa voisine. Une dame âgée de 61 ans, qu’il a froidement égorgé et jeté dans un puits. Un crime de trop, vu qu’il a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à l’assassin, qui a pour l’heure avoué trois crimes en tout.