« Tu te prends pour Brad Pitt ? », un acteur agressé à l’ENTV

Ce qui s’est passé hier à l’entrée de l’ENTV est grave. En plus d’être un triste indicateur sur la place de l’artiste en Algérie, il s’agit également d’une insulte au statut de n’importe quel citoyen. Cependant, c’est l’acteur Aziz Boukerouni seul qui en a payé les frais.

Aziz Boukrouni, un artiste et un acteur connu et aimé de tous, a été agressé hier par un « agent de sécurité » aux portes de l’ENTV. L’artiste était invité dans le cadre d’une émission censée être diffusée ce vendredi. Suite à cette grave agression, verbale puis physique, la sphère des artistes algériens s’est indignée, et a affiché son total soutien avec le comédien.

Cascade d’indignations

C’est une véritable cascade d’indignations et de messages de soutien que la toile a connu hier. Les artistes algériens, sur les réseaux sociaux, se sont montrés très solidaires avec leur collègue agressé au sein même de l’institution devant garantir le statut de l’artiste.

Mina Lachter a indiqué que « Aziz Bekrouni, bien qu’il soit un illustre et respectable artiste, est avant tout un citoyen algérien qu’il faut respecter ». Outre Mina Lachter, Malika Belbey, Souhila Maalam, Imane Noel, Ali Djebara, Mohamed Khassani, Numidia Lezoul et d’autres artistes ont aussi affiché leur soutien à Aziz Boukerouni.

Abdelkader Djerou, qui a joué avec Aziz Boukerouni dans le cadre du Feuilleton Ouled Lahlal, a tenu à apporter son témoignage. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux il affirme que « Aziz Boukerouni etait invité d’une émission télévisée par l’ENTV. Il a été agressé verbalement puis physiquement par un « agent de sécurité » à l’entrée l’entreprise publique ».

« Tu te prends pour Brad Pitt ? »

Djeriou s’indigne. Il affirme que l’agent de sécurité à « manqué de respect » au comédien. Il lui a dit « tu te prends pour qui ? Brad Pitt ? », dénonce-t-il. Cela veut dire que l’agresseur savait qui est Aziz Boukerouni. « Il savait que c’était un artiste ». Djeriou affirmera par la suite que « Aziz Boukerouni allait participer gratuitement à cette émission, contrairement à Brad Pitt qui est toujours payé pour faire ça, et qui lui se balade avec des gardes du corps ».

Djeriou affirme qu’il attend une réaction de la part de l’ENTV. Selon lui, le responsable de la sécurité est venu suite à l’accident, « il a parlé avec les agents, comme si Boukerouni n’existait pas ». L’agression, parait-il, a été filmée par les caméras de surveillance.

Le ministère de la Culture pour le moment n’a pas fait de réaction. Sur la page Facebook de l’artiste, on peut lire depuis hier « Alte, Basta, Stop à l’humiliation de l’artiste dans ce pays ». Selon Djeriou il n ya pas d’humiliation qui dépasse celle qui s’est passée.