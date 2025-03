« Tu as gagné une voiture… en jouet » : une caméra cachée de mauvais goût indigne les Algériens

Dans la rue, une animatrice aborde un passant pour un micro-trottoir diffusé sur une chaine privée algérienne. Elle lui pose quelques questions de culture générale, et à mesure qu’il enchaîne les bonnes réponses, l’enthousiasme gagne du terrain. Puis vient l’annonce tant attendue… « Tu as gagné une voiture ».

L’homme, ému, apprend qu’il vient de remporter un cadeau qui pourrait changer sa vie, d’autant plus qu’il confie vouloir s’en servir pour travailler comme taxi et subvenir aux besoins de sa famille. Mais l’enthousiasme est de courte durée. Plutôt qu’une véritable voiture, on lui tend un jouet miniature…

La scène, filmée et diffusée à une heure de grande écoute, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Pour beaucoup, ce qui devait être un simple divertissement a viré à l’humiliation gratuite. Une blague de mauvais goût qui relance, une fois de plus, le débat sur les limites de l’humour télévisé, notamment des caméras cachées de ce genre.

Au début, l’homme confie son intention d’utiliser le gain qui lui a été promis pour travailler comme taxi, un moyen d’assurer un revenu stable à sa famille. Mais ce qui devait être une belle surprise se transforme en un cruel canular. Au lieu d’une voiture, c’est un petit jouet qui lui a été remis ! L’effet de la plaisanterie est immédiat… stupéfaction, malaise et rire gêné.

La séquence, diffusée à la télévision puis relayée sur les réseaux sociaux, a provoqué une levée de boucliers. Nombreux sont ceux qui dénoncent un manque flagrant de respect et une humiliation gratuite. « Pourquoi jouer ainsi avec les espoirs des gens ? », s’interrogent plusieurs internautes, scandalisés par la mise en scène.

Les critiques pointent également du doigt la chaîne de télévision, accusée d’avoir sacrifié la dignité d’un individu sur l’autel de l’audience. Pour beaucoup, cet épisode illustre une dérive inquiétante où l’humour et le divertissement franchissent des limites inacceptables.

Si la télévision cherche à captiver son public avec des programmes légers et divertissants, l’incident remet en question la responsabilité des médias face aux émotions des participants. Loin d’être un simple gag, cette mise en scène révèle une faille plus profonde, celle du respect de la dignité humaine dans le contenu télévisuel.

Cet épisode vient s’ajouter aux polémiques récurrentes autour des caméras cachées et de certaines émissions de divertissement. En plein mois de Ramadan, une période où ces programmes attirent un large public, ce type de mise en scène soulève des interrogations sur certains concepts télévisés.