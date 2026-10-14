Aviation : l’Algérie devient le 1er client mondial de l’US Cessna SkyCourier

Tassili Travail Aérien (TTA) , la filiale aérienne du groupe Sonatrach, vient de boucler les opérations de réception technique en usine de deux appareils Cessna SkyCourier.

L’information, relayée sur la page Facebook de l’ambassade des États-Unis à Alger, dépasse le simple renouvellement de flotte : jamais un opérateur africain n’avait acheté ce modèle, et aucun client dans le monde ne l’avait encore commandé en configuration d’évacuation sanitaire.

Les deux avions seront répartis entre la capitale et Hassi Messaoud, cœur battant de l’industrie pétrolière nationale.

Le Cessna SkyCourier medevac, une première mondiale signée Algérie

Le constructeur américain Textron Aviation livre donc à l’Algérie deux exemplaires d’un bimoteur pensé pour la polyvalence.

Transport de passagers, missions spéciales et surtout évacuation médicale : c’est précisément cette dernière déclinaison qui fait entrer la commande algérienne dans l’histoire commerciale de l’appareil.

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Aucune compagnie, sur aucun continent, n’avait jusqu’ici opté pour cette version medevac. L’Algérie ouvre la voie. Pour Tassili Travail Aérien, l’enjeu est opérationnel avant tout : disposer d’un outil capable d’assurer le rapatriement sanitaire depuis des zones reculées, souvent dépourvues d’infrastructures aéroportuaires lourdes.

Le SkyCourier est en effet réputé pour sa robustesse et sa capacité à se poser sur des pistes sommaires.

Washington salue la solidité des échanges commerciaux avec Alger

Du côté américain, la satisfaction est affichée sans détour. La représentation diplomatique a remercié l’ensemble des parties ayant permis d’aboutir à cette transaction, qu’elle présente comme la preuve de « la solidité des liens commerciaux entre les États-Unis et l’Algérie ».

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Depuis plusieurs mois, les deux capitales multiplient les gestes de rapprochement économique. Lors de son passage à Alger en septembre dernier, l’émissaire de la Maison-Blanche pour l’Afrique avait qualifié l’Algérie de partenaire important des États-Unis, insistant sur l’élargissement des opportunités d’affaires entre les deux rives de l’Atlantique.

Un partenariat algéro-américain qui dépasse le seul secteur aérien

L’aéronautique n’est pas le seul terrain d’entente. Le commerce entre les deux pays s’est diversifié, dans les deux sens. Avec ces SkyCourier, c’est une page supplémentaire qui s’écrit.

Pour Sonatrach et sa filiale, le pari est celui de l’efficacité : des rotations plus sûres, des évacuations plus rapides, et une flotte alignée sur les standards internationaux. Les deux appareils sont attendus à Alger d’ici fin octobre.

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