Tsunami en Méditerranée : Pas « Si », mais « Quand »

Selon une étude récente intitulée “Probabilistic tsunami in the Mediterranean Sea“, publiée dans la revue scientifique Pure and Applied Geophysics, la Méditerranée pourrait faire face à un tsunami de grande ampleur dans un avenir proche.

Cette alerte a été renforcée par les prévisions de la Commission océanographique intergouvernementale, qui estime à 100% la probabilité de survenance d’un tel événement d’ici les 30 prochaines années.

Les origines de la panique

L’origine de ces rumeurs semble être des publications virales sur Facebook et Twitter, suggérant l’arrivée imminente d’un tsunami en Méditerranée. Ces messages ont été largement partagés, y compris par des individus respectés dans leurs communautés, sans vérification préalable des faits.

Ils nous préparent peut-être quelque chose d’énorme, les gens ne se rappellent pas une marée si basse partout en méditerranée. Si c’était une marée annuelle comme les médias mainstream le disent. En Algérie un mini tsunami , Il faut fuir le méga tsunami qu’ils ont prévu arrive 🤔 pic.twitter.com/kQTTybLRJu — Stéphane (@Stephan95105295) February 21, 2023

Les rumeurs ont eu un impact direct sur le comportement des touristes et des résidents des zones côtières. En Égypte et en Tunisie, la peur a entraîné l’évacuation de plages et l’annulation de séjours, alors que des drapeaux noirs étaient hissés, signalant de forts courants et des vagues élevées, une mesure souvent mal interprétée par le public.

Raisons scientifiques contre les rumeurs de tsunami

Pour démêler le vrai du faux, Nabil Ben Daikh, spécialiste des risques majeurs, affirme que ces informations sont grandement exagérées et sans fondement scientifique. “Les drapeaux noirs en Égypte sont un phénomène habituel, indiquant simplement des conditions de mer dangereuses et non l’approche d’un tsunami,” explique Ben Daikh.

Les experts confirment que si des variations météorologiques, comme des vents forts et des marées, peuvent occasionnellement augmenter la hauteur des vagues, ces phénomènes sont naturels et saisonniers. Ils ne sont pas indicatifs d’un tsunami imminent.

Pour qu’un tsunami se produise, il faut qu’un tremblement de terre de magnitude supérieure à 7 degrés sur l’échelle de Richter se produise en mer, créant ainsi des vagues hautes capables de se transformer en tsunami.

De plus, la Méditerranée, en raison de sa géographie et de son histoire sismique, n’est pas une zone typiquement sujette à de tels événements catastrophiques.