Trump refuse d’assister à la cérémonie d’investiture de Biden 

Le Président américain, Donald Trump, a annoncé, ce vendredi, 8 janvier, qu’il n’assistera pas à la cérémonie d’investiture de son rival démocrate, Joe Biden, le 20 janvier prochain.

Dans un Tweet posté ce vendredi, 8 janvier, le Président américain sortant, Donald Trump, a affirmé qu’il n’ira pas à la cérémonie d’investiture du candidat démocrate élu, Joe Biden, le 20 janvier prochain. « A tous ceux qui ont posé la question, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier », a-t-il écrit.

Pour précision, la cérémonie d’investiture, appelée « Inauguration Day », est le jour où le Président élu et le vice-Président prennent serment et entrent en fonctions comme Président et vice-Président des États-Unis.

La dernière en date remonte au 20 janvier 2017, avec l’investiture de Donald Trump comme 45ᵉ Président des États-Unis, en présence du Président sortant, Barack Obama.

Depuis l’annonce des résultats de la présidentielle américaine en faveur du candidat démocrate Joe Biden, son adversaire républicain, et actuelle Président, Donald Trump, n’a pas cessé de dénoncer des fraudes électorales et a tenté d’introduire des recours en justice pour prouver qu’il avait reporté l’élection.

Pourtant, le Washington Post a publié, dimanche passé, un enregistrement audio de Donald Trump entrain de faire pression sur un responsable électoral de l’État de Géorgie pour tenter d’obtenir une modification des résultats locaux du scrutin présidentiel.

« Il n’y a pas de mal à dire que vous avez recalculé… Tout ce que je veux, c’est trouver 11 780 bulletins (…) parce que nous avons gagné cet État », avait-il déclaré selon le même enregistrement.

La Maison Blanche n’a pas réagi suite à la diffusion de cet enregistrement, néanmoins, les présumées déclarations de Trump ont suscité une onde de choc à Washington.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021