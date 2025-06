Trump ferme la porte aux ressortissants de 12 pays : les Algériens sont-ils concernés ?

Le président américain, Donald Trump, a signé mercredi un décret pour interdire l’entrée aux États-Unis aux ressortissants de douze pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie centrale, des Caraïbes et d’Amérique du Sud.

Lors d’une courte allocution filmée au bureau ovale et diffusée dans la soirée du mercredi 4 juin, Donald Trump a annoncé la signature d’une proclamation visant à interdire l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays.

Cette mesure qui se présente comme un outil contre l’immigration illégale, doit entrer en vigueur à partir du lundi 9 juin 2025. Trump donne un délai de quelques jours pour éviter les scènes de pagailles dans les aéroports américains, notamment comme celles survenues en 2017, lorsqu’il avait imposé sans préavis l’interdiction de séjour pour les ressortissants de pays majoritairement musulmans.

« Nous allons rétablir l’interdiction de voyager« , a-t-il annoncé. Le jour même de sa prise de fonction, Donald Trump avait signé un décret ordonnant au secrétaire d’État Marco Rubio, ainsi qu’aux responsables des principales agences de sécurité, de conduire « une évaluation robuste » des risques induits par la présence des ressortissants étrangers sur le sol américain.

« Après avoir pris en compte les objets de politique étrangère, de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme aux États-Unis, j’ai décidé de restreindre et de limiter totalement l’entrée totalement des 12 pays suivants« , est-il écrit dans le décret en question.

« We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen… That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. » –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

