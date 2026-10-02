Trousse de premiers secours en voiture : est-elle obligatoire en Algérie ?

Faut-il obligatoirement avoir une trousse de premiers secours dans sa voiture en Algérie ? La question revient régulièrement chez les automobilistes. Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation de « Tariki », la Gendarmerie nationale apporte une réponse claire : non, la trousse de premiers secours ne fait pas partie des équipements obligatoires pour les véhicules de tourisme.

La question a été adressée à la Gendarmerie nationale par un internaute qui souhaitait savoir si les véhicules de tourisme devaient obligatoirement être équipés d’une boîte de premiers secours.

La réponse publiée dans le cadre de la campagne est sans ambiguïté : cet équipement n’est pas obligatoire.

La Gendarmerie nationale s’appuie sur les dispositions de l’article 03 de la loi 09-26 portant code de la route.

Selon cette référence, la boîte de premiers secours ne figure pas parmi les équipements obligatoires prévus pour les véhicules de tourisme.

Quels équipements doivent obligatoirement se trouver dans la voiture ?

La publication de la Gendarmerie nationale rappelle en revanche plusieurs équipements de sécurité routière qui doivent être présents à bord :

Le triangle de présignalisation , destiné à signaler un véhicule immobilisé à la suite d’une panne ou d’un accident.

, destiné à signaler un véhicule immobilisé à la suite d’une panne ou d’un accident. Le gilet réfléchissant , qui permet de rendre visible la personne quittant le véhicule, notamment la nuit ou lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.

, qui permet de rendre visible la personne quittant le véhicule, notamment la nuit ou lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises. L’extincteur, qui permet d’intervenir rapidement en cas de départ de feu.

Ces équipements doivent être présents dans le véhicule et en état d’utilisation. Un extincteur périmé ou un équipement absent lors d’un contrôle peut ainsi entraîner une situation de non-conformité.

🟢 À LIRE AUSSI : Une amende de 4 000 DA pour les phares Xénon et LED ? Tariki explique

Une trousse pourtant utile à avoir

L’absence d’obligation légale ne signifie pas que la trousse de premiers secours est inutile.

Lors d’un déplacement sur une route isolée, notamment lorsque l’arrivée des secours peut prendre du temps, disposer du nécessaire pour effectuer les premiers gestes peut s’avérer utile. Cette précaution peut être particulièrement pertinente lors des longs trajets, des déplacements vers le Sud ou encore dans les zones montagneuses.

Une trousse de premiers secours peut notamment contenir :

des compresses stériles et des bandes de gaze ;

des pansements de différentes tailles ;

un antiseptique ;

des ciseaux et une couverture de survie ;

des gants jetables ;

les médicaments personnels utilisés régulièrement.

Il est également recommandé de vérifier régulièrement les dates de péremption et de conserver la trousse dans un endroit facilement accessible, plutôt que sous les bagages au fond du coffre.

Où vérifier les informations officielles ?

Pour toute question concernant la réglementation routière, la Gendarmerie nationale met à disposition le numéro 1055 ainsi que ses pages officielles TARIKI.GN sur les réseaux sociaux.

La réglementation étant susceptible d’évoluer, il reste préférable de vérifier les informations officielles pour tout point précis, notamment avant un long déplacement.