Trop de publicités : l’ARAV met en garde cinq chaînes de TV algériennes populaires

L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel a émis des avertissements à l’encontre de cinq chaînes de télévision pour non-respect de la durée légale des pauses publicitaires. Ces chaînes disposent de 72 heures pour se conformer aux règles en vigueur, selon un communiqué publié ce mercredi.

Sanction contre cinq chaînes de télévision pour excès de publicité

L’Autorité avait déjà mis en garde ces chaînes dans un précédent communiqué daté du 24 février 2025, ainsi que par divers canaux médiatiques. Elle espérait alors que les chaînes concernées adopteraient volontairement une attitude conforme aux exigences légales. Toutefois, malgré une période d’adaptation suffisante, celles-ci ont préféré privilégier leurs intérêts financiers au détriment des téléspectateurs et de la qualité des programmes.

Après une analyse approfondie du contenu diffusé, l’Autorité a constaté que certaines chaînes continuaient de prolonger la durée des interruptions publicitaires au-delà du seuil autorisé. En outre, elles abusent de la mise en avant des produits durant leurs émissions, ce qui constitue une violation des règles encadrant les services audiovisuels.

Les chaines TV mises en demeure officiellement

Suite à l’audition des représentants des chaînes concernées, l’Autorité a pris la décision de sanctionner les chaines suivantes :

Echourouk TV,

El Hayat TV,

Ennahar TV,

Bahia TV,

la chaîne nationale TV6.

Ces chaînes ont reçu une mise en demeure officielle et disposent de 72 heures pour rectifier leur situation. Elles doivent notamment se conformer aux articles 58 à 62 du décret exécutif 24-250, qui fixe les conditions générales des services audiovisuels.

L’Autorité a également prévenu que si ces chaînes ne se plient pas à cette exigence dans les délais impartis, elles encourent des sanctions financières, dont le montant et la durée seront déterminés ultérieurement. De plus, l’Autorité se réserve le droit de suspendre totalement ou partiellement les programmes en infraction, conformément aux articles 76 et 77 de la loi 23-20 sur l’audiovisuel.

Cette décision vise à garantir le respect des règles en matière de publicité et à protéger les téléspectateurs contre les excès de contenus publicitaires. L’Autorité rappelle son engagement à veiller à l’équilibre entre les intérêts économiques des chaînes et la qualité du service audiovisuel offert au public.