Tronçon Bir Mourad Rais – Blida : jusqu’à 15 jours de fermeture

Les premières gouttes de pluie tombées récemment sur la plupart du territoire national, notamment dans la région centre du pays, ont causé de nombreux dégâts, dont des inondations, qui ont provoqué à leur tour plusieurs victimes.

En effet, les dernières inondations enregistrées n’ont pas fait que des victimes, elles ont même affecté les tronçons, dont celui reliant Birmou et Blida.

Sur ce, les autorités de la wilaya d’Alger ont annoncé la fermeture temporaire de la route nationale reliant la commune de Bir Mourad Rais à Blida, passant par la commune de Birkhadem, et ce, à partir de jeudi.

Les mêmes autorités indiquent, aujourd’hui, dans un communiqué, que dans le cadre des travaux urgents de restauration de l’effondrement de la canalisation principale au niveau de la route n°1 en direction de Bir Mourad Rais, Blida, au lieu-dit « les Chabonniers », à Bir Khadem, la route a été temporairement fermée à la circulation jusqu’à l’achèvement des travaux.

Selon la même source, le trafic routier sera dévié en deux parties, à savoir, les véhicules venant du côté ouest de la wilaya d’Alger en direction de Blida via la route nationale n°36, la rocade et la route nationale n°116 Tixeraïne. 2-. Et les véhicules venant du côté Est de la wilaya d’Alger en direction de Blida via la route radiale Baraki ou la route radiale Oued Ouchayah.

De 10 à 15 jours de travaux

Par ailleurs, les autorités d’Alger ont également indiqué qu’à la suite de l’effondrement du principal canal d’évacuation des eaux usées à Birkhadem, le wali de la capitale, accompagné des directeurs des ressources en eau et des travaux publics, s’est rendu, aujourd’hui, sur les lieux pour inspecter les dommages.

Dans ce contexte, le même responsable a donné instructions pour accélérer les travaux de restauration de l’effondrement du canal, où il a confirmé que le trafic sera dévié pour une durée de 10 à 15 jours devant le projet d’achèvement de la gare multimodale de transport de voyageurs de Bir Mourad Rais vers d’autres destinations.

En outre, le wali a révélé que le Groupe Cosider a été chargée de démarrer des travaux urgents qui dureront de 10 à 15 jours, ce qui nécessite la fermeture de la route nationale n ° 1 adjacente à la gare jusqu’à ce que les dommages soient réparés.

Par ailleurs, le premier responsable de la capitale a souligné que les principaux canaux étaient endommagés en raison des pluies récentes enregistrées à Alger la semaine dernière, et que les autorités techniques avaient enregistré il y a deux jours qu’il y avait des dégâts au niveau de ces mêmes canaux.