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Route Est-Ouest : ce nouveau tronçon de l’autoroute Est-Ouest entre en service à Bejaia

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Wissam
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Route Est-Ouest : ce nouveau tronçon de l’autoroute Est-Ouest entre en service à Bejaia
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Un nouveau tronçon routier vient d’entrer en service à Sidi Aïch, dans la wilaya de Béjaïa. Situé au niveau du PK 43 de l’axe routier reliant l’Est et l’Ouest de la wilaya, ce nouvel aménagement vise notamment à améliorer la circulation et à réduire la pression sur les axes voisins.

Le nouveau tronçon de la voie autoroutière au niveau de Sidi Aïch est désormais opérationnel. Sa mise en service intervient dans le cadre du développement et de la modernisation du réseau routier dans la wilaya de Béjaïa.

Le tronçon se situe au PK 43, au niveau de l’axe routier concerné par les travaux. Cette nouvelle infrastructure doit permettre d’améliorer les conditions de circulation dans cette partie de la wilaya.

La mise en service s’est déroulée en présence de plusieurs responsables locaux et représentants du secteur des travaux publics. La cérémonie a notamment réuni le secrétaire général de la wilaya de Béjaïa, chargé de gérer les affaires de la wilaya, le directeur général de l’Algérienne des Autoroutes, ainsi que des élus et responsables locaux.

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De nouvelles installations pour faciliter la circulation

Après l’achèvement des travaux d’aménagement du tronçon, plusieurs éléments liés à la circulation ont également été mis en place.

L’opération comprend notamment l’installation de différentes signalisations routières, ainsi que la réalisation des voies de raccordement permettant d’assurer une liaison directe avec la ville de Sidi Aïch et les communes voisines.

Ces aménagements doivent contribuer à fluidifier les déplacements des automobilistes dans la région et à améliorer les conditions de circulation sur cet axe.

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Un impact attendu sur les déplacements

La mise en service de ce nouveau tronçon devrait également contribuer à réduire la pression exercée sur les axes routiers voisins, notamment sur la Route nationale n°26.

Selon les informations publiées par l’Algérienne des Autoroutes, cette nouvelle infrastructure doit notamment participer à l’amélioration de la fluidité du trafic, à la réduction de la pression sur les axes limitrophes et à la diminution du temps de déplacement.

Le projet s’inscrit plus largement dans les efforts consacrés au développement du réseau routier et au renforcement des liaisons entre les différentes zones de la wilaya de Béjaïa.

À travers ces travaux, les autorités cherchent également à soutenir les échanges économiques et sociaux entre les différentes communes et à améliorer la circulation au niveau de la wilaya.

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Wissam

Wissam Abid - Journaliste – Nation, société et faits divers

Wissam Abid est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers qui marquent le quotidien des Algériens.

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