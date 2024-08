Trois wilayas algériennes parmi les 10 villes les plus chaudes au monde ces dernières 24H

Ça chauffe en Algérie ! Le thermomètre s’est affolé ces dernières 24 heures, plaçant deux wilayas du pays parmi les 10 plus chaudes au monde.

Selon les dernières données du site spécialisé dans les températures « Eldoradoweather », la wilaya d’Adrar s’est classée ce mercredi en première position dans la liste des villes les plus chaudes au monde, affichant une température record de 49,2 degrés Celsius.

La ville de Timimoun n’a pas été en reste, se positionnant dans le même classement, au cinquième rang mondial avec une température de 47,4 degrés Celsius. Des records de chaleur impressionnants qui témoignent de la canicule intense qui frappe ces régions, notamment dans un contexte de changement climatique aux conséquences visibles en 2024.

La dernière mise à jour du classement du site « Eldoradoweather » compte une autre ville algérienne. En effet, il s’agit d’In Salah qui occupe la quatorzième place des villes les plus chaudes au monde, avec une température maximales atteignant les 46,9 degrés Celsius.

Les villes les plus chaudes au monde : l’Algérie dans le top 10 !

Ce n’est pas la première fois que nos villes se hissent au sommet des rangs des villes les plus chaudes au monde ! Rappelons qu’en juin dernier, un classement mondial du même type a été dominé par neuf wilayas algériennes. Ouargla avait alors atteint 50,1 degrés Celsius, tandis que Adrar, Timimoun et Hassi Messaoud affichaient, elles aussi, des températures records autour de 48 et de 49 degrés.

Cette vague de chaleur intense devrait se poursuivre dans les prochains jours. Les autorités ont lancé des avertissements concernant des « conditions climatiques difficiles » et appellent la population à la prudence.