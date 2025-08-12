Trois personnes lourdement condamnées pour l’attaque violente d’un chauffeur VTC à Alger

La chambre criminelle près de la Cour d’Alger a rendu, cette semaine, un verdict condamnant trois individus pour une affaire d’agression et de vol visant un chauffeur VTC d’application de transport.

Une jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, a écopé d’un an de prison ferme, tandis que ses deux complices, dans la trentaine, ont été condamnés à trois ans de prison ferme chacun.

Selon les détails révélés lors de l’audience, l’affaire remonte à la plainte déposée par un chauffeur de VTC, victime d’une agression brutale. Celui-ci avait pris en charge une cliente depuis la place Audin, au centre d’Alger, jusqu’à Ouled Fayet, en banlieue ouest.

À son arrivée sur place, trois hommes l’ont violemment attaqué à l’intérieur même du véhicule, armés d’armes blanches. Ils l’ont ensuite sorti de force de sa voiture, le laissant sur la chaussée, avant de s’emparer de son véhicule et de son téléphone portable.

Versions contradictoires et condamnation pour vol aggravé

Le principal accusé a reconnu avoir frappé le chauffeur, mais a nié toute intention de vol, prétendant avoir agi par jalousie. Il a affirmé que la voiture avait été accidentée peu après, en percutant un barrage de police. Les deux autres accusés ont soutenu qu’ils n’avaient fait que venir en aide à leur ami après l’accident.

Malgré ces explications, la Cour a retenu les charges d’agression et de vol aggravé. Les lourdes peines prononcées visent à envoyer un signal fort contre ce type de criminalité, qui inquiète les chauffeurs d’applications de transport dans la capitale.

La sécurité des chauffeurs VTC est un enjeu majeur à Alger. L’utilisation d’applications de transport est en constante augmentation, ce qui expose les chauffeurs à des risques accrus de violence. Les autorités judiciaires cherchent à dissuader ce type d’actes en prononçant des condamnations exemplaires. L’affaire d’Ouled Fayet met en lumière la vulnérabilité de ces travailleurs. La justice algérienne prend des mesures pour lutter contre ce fléau.

