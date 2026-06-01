Trois nouveaux projets routiers livrés à Alger : voici ce qui change pour les automobilistes

Embouteillages chroniques à Douéra, engorgements récurrents vers Sidi Fredj, saturation sur l’axe Baba Hassen–Ouled Fayet… La wilaya d’Alger vient de poser trois nouvelles pièces dans le puzzle de sa mobilité urbaine.

Ce lundi, les services de la wilaya ont annoncé la mise en service simultanée de plusieurs infrastructures routières, une avancée concrète dans la mise en œuvre du Plan Jaune pour moderniser et remodeler la capitale algérienne.

Un nouvel accès à Douéra : la RN63 enfin raccordée au 2e contournement d’Alger au niveau du stade Ali Ammar

Premier chantier livré, un accès inédit relie désormais la route nationale n°63 (l’axe qui connecte les communes de Douéra et Khraicia) au deuxième contournement de la capitale.

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Ce raccordement, réalisé au niveau du stade Ali Ammar à Douéra, ouvre une alternative de délestage pour les véhicules qui s’entassaient jusqu’ici aux carrefours de cette zone densément peuplée du sud-ouest algérois. Les automobilistes disposent ainsi d‘un itinéraire plus direct vers le périphérique, sans traverser le cœur des deux communes.

Le dédoublement de la RN36 entre Baba Hassen et Ouled Fayet franchit une nouvelle étape

Sur un autre front, une section du projet de dédoublement de la route nationale n°36, reliant Baba Hassen à Ouled Fayet, a été ouverte à la circulation.

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Ce tronçon fait partie d’un projet plus vaste dont l’ambition est de transformer cet axe, longtemps réduit à une voie unique surchargée, en une infrastructure à double chaussée capable d’absorber un trafic en constante progression. La mise en service partielle constitue une avancée tangible pour les habitants de ces deux communes de l’ouest algérois.

Un ouvrage d’art à Brija pour fluidifier les accès vers Staouéli, Zéralda et la ZET de Sidi Fredj

Le troisième projet concerne la zone de Brija, avec l’inauguration d’un ouvrage d’art opérationnel dans les deux sens. Vers Staouéli d’un côté, vers Zéralda de l’autre. Cette infrastructure s’inscrit dans un programme d’extension des accès à la Zone d’Expansion Touristique de Sidi Fredj et au carrefour menant vers le complexe touristique de Zéralda.

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L’objectif de cet ouvrage est précis :

Supprimer les points de croisement qui génèrent conflits de circulation et ralentissements

qui génèrent conflits de circulation et ralentissements Organiser le flux routier sur un axe particulièrement sollicité en période estivale

sur un axe particulièrement sollicité en période estivale Améliorer l’accessibilité aux zones touristiques du littoral algérois

Enfin, la mise en service de ces projets traduit une démarche continue, où chaque livraison s’articule avec les chantiers en cours ou à venir pour constituer, à terme, un réseau interconnecté et plus efficace pour les millions de résidents de la capitale.