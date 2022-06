Trois marques algériennes d’huile d’olive se distinguent à Londres

Les produits algériens ne cessent de se démarquer au niveau international. C’est notamment le cas de l’huile d’olive algérienne, qui, depuis maintenant quelques années, détrône ses homologues au niveau mondial.

En effet, un concours international de l’huile d’olive a été organisé à Londres. Dont la finalité est de promouvoir les huiles d’olives les plus qualitatives au monde. Et ce, en leur offrant des prix dans plusieurs catégories, notamment celle qui a attrait à la qualité.

Par ailleurs, le concours a également comme objectif de faire connaitre aux consommateurs dans le monde, l’aspect sain, organique mais aussi nutritionnel de cette huile, prisée par les grands grands professionnels de la cuisine et de la pâtisserie.

La marque algérienne Baghlia remporte la catégorie Santé des huiles les plus riches en vertus

Produite à Boumerdès par la huilerie des frères Kiared, cette marque a détrôné toutes ses homologues et a remporté la première place de ce prestigieux concours. Ce n’est pas une première pour Baghlia. En effet, cette marque s’est habituée à collectionner les prix et les médailles au niveau mondial.

Ce sont 23 médailles et titres que la marque a remporté, et ce au bout de seulement trois ans. Cependant, Baghlia obtient pour la première fois une médaille d’or dans une telle catégorie Santé. Et ce, de part sa richesse en anti-oxydants et en polyphénols.

L’huile d’olives algérienne remporte le concours international à Londres

Que se soit à New York, à Athènes ou à Londres, tous ces prix témoignent la qualité de l’huile d’olive algérienne. En effet, aux cotés de Baghlia, deux autres lauréats ont été élus lors de cette compétition. Ce sont deux autres marques algériennes.

Elles ne sont pas nouvelles, elles ont déjà porté le drapeau algérien au niveau mondiale; la marque El Asslia de Keddara à Boumerdès, mais également Arba Olive de Blida ont également obtenu d’autres prix de ce concours international.

Cependant, avec un tel succès, plusieurs questions s’imposent. Notamment, celles concernant la labélisation de ce produit qualitatif. Dans ce sillage, le président du concours international de la meilleure huile d’olive déplore, lors de cet évènement, le fait que l’Algérie n’a mis en place aucun texte réglementaire portant sur la labélisation d’une telle huile qualitative. D’autant plus que l’Algérie ne dispose d’aucune infrastructure certifiée par le conseil oléicole international.

Ce qui représente, selon le même responsable, cela représente une contrainte dans la modernisation de ce secteur en Algérie. Celle-ci qui produit chaque année plus de 300 millions litres d’huile d’olive, peut facilement se distinguer sur le marché international.