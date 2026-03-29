Trois jours de deuil national après le décès de l’ancien Président Liamine Zeroual

La Présidence de la République a décrété, ce samedi soir, un deuil national de trois jours sur l’ensemble du territoire national, suite au décès de l’ancien Président et moudjahid, Liamine Zeroual, survenu à l’âge de 85 ans.

Deuil National Décrété en Algérie Suite au Décès de Liamine Zeroual

Selon le communiqué officiel de la Présidence, ce deuil national prend effet immédiatement. Durant cette période, le drapeau en berne sera de rigueur sur tous les édifices publics, les institutions de l’État ainsi que dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger.

Cette décision intervient en hommage à son dévouement à l’Algérie, durant la Révolution et au sein de l’Armée Nationale Populaire (ANP).

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Les Honneurs Militaires et le Deuil National

Le moudjahid Liamine Zeroual s’est éteint ce samedi au sein de l’hôpital militaire Mohamed Seghir Nekkache d’Alger. Il luttait depuis plusieurs mois contre une maladie incurable. La nation se prépare à lui rendre un dernier hommage.

La Présidence a tenu à souligner le parcours exemplaire du défunt, né en 1941 à Batna, qui après avoir servi dans les maquis de la Révolution entre 1957 et 1962, a assumé les plus hautes fonctions militaires avant de présider aux destinées du pays entre 1994 et 1999.

Un Parcours de Moudjahid au Chef d’État

Liamine Zeroual, figure emblématique de l’histoire algérienne, a marqué son époque par son engagement et son leadership. Son parcours, débutant dans les rangs des moudjahidine, l’a mené aux plus hautes responsabilités de l’État.

Son passage à la tête du pays durant une période de transition a été déterminant. Il restera dans les mémoires comme un homme d’État ayant privilégié l’intérêt supérieur de la nation.

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Hommage National et Héritage de Liamine Zeroual

En décrétant ce deuil, l’Algérie salue la mémoire du « Président de la transition » et de l’intégrité, reconnu pour avoir privilégié l’intérêt supérieur de la nation lors des années difficiles.

Citoyens et classe politique rendent hommage à un dirigeant qui a marqué l’histoire en se retirant volontairement du pouvoir en 1999. La nation se souvient de son désintéressement et de sa dignité.

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