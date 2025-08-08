Trois innovations algériennes primées à l’IYRC 2025 en Corée du Sud

Du 5 au 6 août 2025, l’équipe algérienne a remporté trois médailles à la compétition internationale pour la jeunesse en robotique et intelligence artificielle (IYRC) en Corée du Sud. Les projets MEDICart, ECOSORT et Smart Zoo ont alors été primés respectivement par l’or, l’argent et le bronze, soulignant le dynamisme de la relève technologique algérienne.

À Séoul, la capitale sud-coréenne, l’Algérie a marqué les esprits en obtenant un podium complet dans l’une des compétitions internationales les plus réputées en robotique éducative.

Médaille d’or : MEDICart, robot autonome dédié à la santé, exploite la vision par ordinateur pour analyser des images médicales, assister le personnel soignant et améliorer la rapidité des diagnostics. Ce prototype pourrait, à terme, faciliter l’accès aux soins dans les zones reculées.

Médaille d’argent : ECOSORT, robot environnemental, intègre un système intelligent de reconnaissance et de tri des déchets. Conçu pour optimiser le recyclage, il se positionne comme un modèle d’application des technologies au service du développement durable.

Médaille de bronze : Smart Zoo, système basé sur l’Internet des objets (IoT), automatise le suivi et le soin des animaux dans des espaces zoologiques. Capteurs, caméras et contrôle à distance permettent d’améliorer le bien-être animal et de réduire la charge de travail humaine.

La concurrence était rude : plus de 500 jeunes de 30 pays ont participé, représentant des établissements scolaires, des clubs scientifiques et des associations spécialisées dans la formation en sciences et technologies.

Fierté nationale et engagement institutionnel

À l’annonce des résultats, le Ministère de l’Éducation nationale a alors salué « un accomplissement majeur » et réaffirmé sa volonté de soutenir les jeunes talents dans les compétitions scientifiques, qu’elles soient nationales, régionales ou internationales.

Dans un communiqué, le ministre a félicité chaleureusement les membres de l’équipe, soulignant que « ces performances illustrent le potentiel exceptionnel de nos élèves et l’importance de miser sur l’innovation dès le plus jeune âge ».

Au-delà de la reconnaissance symbolique, ce succès pourrait alors se traduire par un appui renforcé : programmes de mentorat, financement de projets pilotes, partenariats avec des universités et ouverture sur des réseaux internationaux. Le ministère a aussi lancé un appel aux clubs scientifiques scolaires pour multiplier les initiatives et préparer la relève en vue des prochains rendez-vous mondiaux.

IYRC : un tremplin mondial pour les talents de demain

Créée par l’International Youth Robotics Association (IYRA), l’International Youth Robot Competition (IYRC) est un concours mondial ouvert aux jeunes à partir de 8 ans, amateurs de robotique même débutants. Il s’agit d’une plateforme qui ne se limite pas à la compétition : l’événement intègre également des activités scientifiques, éducatives et culturelles, favorisant l’échange entre enseignants, experts, entrepreneurs et élèves du monde entier.

L’IYRA, qui gère l’événement, a été instaurée en 2013 à Daejeon, en Corée du Sud, lors d’un premier atelier réunissant 15 délégués de 10 nations. Depuis, elle œuvre à multiplier les programmes éducatifs et les rencontres autour de la robotique pour les jeunes.

L’édition 2024 de la compétition s’est tenue à Daejeon les 2 et 3 août 2024, avec pour thème créatif « My Robot, Time to Save the Earth! ». Plus de 2 000 participants en provenance de 30 pays y ont pris part

La structure des éditions récentes se décline alors en plusieurs catégories de concours, destinées à stimuler la créativité, la technicité et la collaboration parmi les jeunes innovateurs. Les catégories incluent notamment : Creative Design, où les équipes doivent conceptualiser et présenter un robot innovant répondant à une problématique réelle, AI & IoT Solutions, qui valorise les projets intégrant l’intelligence artificielle et l’Internet des objets et Robot Performance, moins documentée mais souvent axée sur la programmation et le pilotage technique des robots.

Ainsi, au-delà des épreuves, les participants bénéficient d’un environnement d’apprentissage unique, mêlant ateliers pratiques, conférences par des spécialistes, présentations technologiques et activités culturelles, offrant une véritable immersion scientifique et humaine.