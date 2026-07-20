Trois Algériens disparaissent en mer après avoir tenté de rejoindre Ceuta à la nage depuis le Maroc

Depuis le vendredi 17 juillet, on est sans nouvelles de Mustafa (32 ans), Omar (42 ans) et Iskandar (20 ans). Ces trois hommes ont tenté le tout pour le tout en s’élançant à la nage depuis les côtes marocaines pour rallier l’enclave espagnole de Ceuta.

Originaire d’Algérie, le trio composé de Mustafa (32 ans), Omar (42 ans) et Iskandar (20 ans) reste introuvable après s’être jeté à l’eau depuis Fnideq au Maroc, avec pour objectif l’enclave espagnole de Ceuta.

Une tentative désespérée révélée par le média El Faro de Ceuta, plongeant leurs familles respectives dans une terrible détresse.

🟢 À LIRE AUSSI : La France veut de nouveau délivrer 250 000 visas par an aux Algériens : la droite et le RN en ébullition

Trois Algériens disparaissent en mer après une tentative de rejoindre Ceuta à la nage

C’est vers 7 heures du matin que les trois hommes se sont jetés à l’eau. Pour optimiser leur traversée, ils s’étaient équipés de palmes et de combinaisons de plongée en néoprène (l’une bleue, l’autre grise et la dernière noire). Leur plan était clair : contourner le dispositif de sécurité de la frontière du Tarajal par le large pour s’introduire, incognito, sur le sol espagnol.

« Nous voyons une montagne… aidez-nous », ce seront leurs dernières paroles. En pleine mer, le groupe parvient à passer un coup de téléphone pour appeler à l’aide, mentionnant ce repère visuel lointain avant que la ligne ne coupe net, rapporte la même source.

L’inquiétude a rapidement gagné les Algériens établis à Ceuta. Pour tenter de briser le mystère de leur disparition, des avis de recherche accompagnés de leurs photos inondent les réseaux sociaux.

Une migratoire route meurtrière

Ce drame est loin d’être un fait divers isolé. Depuis plusieurs mois, les tentatives de ralliement à la nage entre Fnideq et Ceuta explosent. Pourtant, malgré une distance de quelques kilomètres à peine, cette traversée s’avère être un piège mortel en raison des courants violents, d’une eau glaciale et d’un verrouillage frontalier extrême.

Les chiffres officiels de la Guardia Civil, relayés par El Pueblo de Ceuta, font d’ailleurs froid dans le dos : en 2025, un triste record a été battu avec 46 corps repêchés sur le littoral de l’enclave. La tendance ne faiblit pas en 2026, où 21 décès ont déjà été comptabilisés depuis le début de l’année — soit l’équivalent de la totalité des victimes enregistrées sur l’ensemble de l’année 2024.

Traditionnellement, la harga vers l’Espagne s’organise en bateau, au départ d’Alger ou du littoral de l’ouest algérien. Désormais, le profil des candidats change : de plus en plus d’Algériens choisissent de transiter par le nord du Maroc pour tenter le tout pour le tout à la nage, sur la courte mais redoutable distance séparant Fnideq de Ceuta.

🟢 À LIRE AUSSI : Partis d’Oran vers l’Espagne, 12 migrants sont sans nouvelles depuis une semaine