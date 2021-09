Tribunal Sidi M’hamed : « Je ne possède que 11 milliards », confie Melzi

Le défilé des accusés dans l’affaire de corruption ou Melzi, Sellal et Ouyahiya sont mouillés, a vu son épilogue enfin arriver. Pour conclure la séance, les accusés ont été appelés à la barre. Outre les déclarations qui virent aux supplications de Sellal, celles confiantes de Ouyahiya, Melzi aussi a parlé.

L’Ancien directeur de Morreti, alors que la classe moyenne en Algérie s’appauvrit à une vitesse folle, a dévoilé ce qui est censé être le montant de son petit compte épargne. En dévoilant un tel chiffre, l’accusé plaidait, confiant, sa totale innocence.

Melzi : « 53 ans au service de la nation »

Abdelhamid Melzi a prononcé son dernier mot dans le cadre d’une affaire de corruption ou il figure parmi les principaux accusés. L’ancien directeur du Club des pins, paraissait confiant. Un peu trop, pour quelqu’un qui risquait plus de 10 ans de prison.

L’accusé a déclaré que ses déboires avec la justice ont commencé le jour ou il a été « kidnappé par les services de sécurité ». Il affirme qu’il a « essayé de comprendre, mais il n’avait pas eu la moindre réponse ». Melzi rappelle qu’il s’est retrouvé en prison le 7 mai, et déplore le sort qui a été réservé à ses proches. Il indique que sa famille a été « soumise à un interrogatoire pendant un jour et demi ».

« Monsieur le juge, je n’ai pas dilapidé de l’argent, je n’ai pas violé la loi », confesse-t-il. Le mis en cause n’hésite pas à rappeler ses « 53 ans au service de la nation ». Pour lui, c’est clair, « ils veulent casser le nom de Melzi ». Un nom qui est toutefois taché par plusieurs scandales de corruption, et rattaché à depuis plusieurs années à la nomenklatura et à la mafia politico-commerciale Algérienne.

Comme si cela allait contribuer à l’innocenter, Melzi confesse qu’il ne « possède que 113 millions de dinars » sur son compte bancaire. Melzi ajoute qu’il a interdit l’accès pour ses enfants aux institutions qu’il gérait, et qu’il avait appris le métier de gestion grâce à un « illustre juge ». Ce dernier aurait même appris à Melzi « à documenter toutes les opérations ». Sept ans de prison ferme ont été requis contre Melzi, et 4 à l’encontre de ses enfants. Le verdict final est attendu dans 8 jours.