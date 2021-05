Tribunal militaire : le général Cherif Abderrazak lourdement condamné

L’ancien général Abderrazak Chérif a reçu ce jeudi son jugement final. Le Conseil militaire de Blida a condamné l’ex-général de division à la retraite, à 15 ans de prison. Le général avait été en fonction jusqu’au 28 août 2018.

Selon des sources de nos confrères d’El-Chorouk, le procès a eu lieu ce mercredi 26 mai après que le général ai fait appel et que son dossier ai été transféré à la Commission d’appel militaire de la première zone militaire de Blida.

L’ancien général a nié toutes les charges retenues contre lui et a refusé de plaider coupable malgré les détails est les preuves accablantes qui avait été mis à la disposition du juge. Abderrazak Chérif a donc été jugé pour « enrichissement et exploitation illicites d’un poste élevé ».

Au cours du procès le procureur militaire a insisté sur les faits reprochés à l’ancien général qualifiant les incidents de très « dangereux », plus encore quand les faits sont reliés à un officier de haut rang dans l’armée.

Une peine de prison à la hauteur des erreurs commises ?

Le procureur militaire avait demandé au juge une peine de 20 ans d’emprisonnement contre l’ex-général Abderrazzak Chérif. La défense quant à elle a tentée l’impossible pour prouver l’innocence de son client. Les deux parties ont présentés leurs preuves et leurs arguments en tentant d’obtenir les faveurs et l’avis général de leurs côtés. C’est à la fin des plaidoiries que la Commission d’appel militaire s’est retirée afin d’échanger et de discuter du jugement final.

Suite à plus deux heures de délibérations que les juges se sont prononcés. Le tribunal et l’ancien conseil militaire ont condamnés l’ex-général de division et ancien commandant de la quatrième région militaire à la retraite Abderrazak Cherif, a été condamné à 15 ans d’emprisonnement et à la saisie totale de tous ses biens.