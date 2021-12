Tribunal de Tipaza : réduction de peines pour Zoukh

Le bal des hommes d’affaires et des responsables mouillés dans des affaires de corruption se poursuit dans divers tribunaux du pays. À la chambre correctionnelle près le tribunal de Tipaza, c’est l’affaire de l’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, qui a été traitée.

Aujourd’hui, le 29 décembre 2021, la chambre correctionnelle près le tribunal de Tipaza a statué sur les affaires dans lesquels est poursuivi l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Le mis en cause est notamment cité, en sa qualité d’accusé principal, dans les dossiers Haddad, Tahkout, mais aussi dans celui de l’ancien chef de la police, Abdelghani Hamel.

Peines réduites pour Zoukh

En ce qui concerne l’affaire Hamel, la peine prononcée contre l’ancien wali de la capitale, Abdelkader Zoukh, a été réduite de quatre ans à un an de prison ferme. Suite à la révision de la décision de justice dans les poursuites civiles, l’ancien haut responsable a écopé également d’une augmentation de l’amende, qui s’élève désormais à 5 millions du Dinar.

Dans l’affaire Haddad, la peine de Abdelkader Zoukh a été réduite de 4 ans de prison ferme à 3 ans de prison ferme. L’ancien wali de la capitale Alger doit payer une amende de 5 millions de dinars.

Enfin, dans l’affaire Tahkout, Zoukh a également bénéficié d’une autre réduction de peine. Il écope désormais de 3 ans de prison ferme, et de 2 ans avec sursis au lieu de cinq ans de prison ferme, rapporte le journal arabophone El Khabar.

L’ancien wali d’Alger a également bénéficié d’une dispense des travaux d’intérêt général eu égard à son âge avancé. Il est à rappeler qu’Abdelkader Zoukh, âgé de 72 ans, est notamment poursuivi par la justice pour « dilapidation délibérée de deniers publics par un fonctionnaire », « d’utilisation illégale de biens et de deniers publics qui lui ont été confiés en vertu de sa fonction », « d’abus de fonction et violation des lois et règlements dans le but d’obtention d’avantages pour un tiers ».