Tribunal de Sidi M’hamed : nouvelle condamnation contre Mellal

L’ex-président de la JSK Cherif Mellal a été condamné par le tribunal de Sidi M’hamed de deux mois de prison ferme pour diffamation. Il a également écopé d’une amende financière de 25.000 DA.

Il y a environ deux mois, Cherif Mellal a été arrêté par la police après avoir été accusé de diffamation en l’encontre de Rachid Azouaou, un dirigeant à la JSK. Placé en garde à vue, il a été présenté dans la foulée devant le procureur de la république du tribunal, avant d’avoir été entendu par le juge d’instruction. Ce dernier avait en sa possession un enregistrement téléphonique qui prouve les accusations dont Chérif Mellal fait l’objet. Par la suite, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Le tribunal de Sidi M’hamed a prononcé au verdict cet après-midi. En effet, il a condamné l’ex-président de la JSK de deux mois de prison ferme. C’est ce que nous avons appris de nos confrères d’Ennahar. Mellal a également écopé d’une amende financière de 25.000 DA, indique la même source.

Mellal a été déjà condamné d’une peine le mois de décembre dernier

Ce qu’il faut le savoir, est que le conflit opposant Cherif Mellal à Rachid Azouaou ne date pas d’aujourd’hui. Ce dernier avait déjà esté en justice l’ex-président controversé du club phare de la Kabylie la fin de l’année passée.

Le 9 décembre dernier, le tribunal de Sidi M’hamed avait prononcé au verdict. Il avait condamné Mellal de 6 mois de prison ferme et 100.000 DA amende.

Pour rappel, Chérif Mellal a dirigé le club le plus titré d’Algérie entre 2018 et 2021, en succession au défunt Mohand-Cherif Hannachi, décédé il y a un an et demi à la suite d’une longue maladie. Mellal s’est vu ensuite destitué en septembre dernier par les actionnaires de club, après plusieurs mois de conflit entre les deux parties. Actuellement, c’est Yazid Yarichène qui préside le club Kabyle.