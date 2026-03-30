Tremblement de terre : une forte secousse ressentie dans cette wilaya ce 30 mars

Une secousse tellurique a été enregistrée dans la soirée du lundi dans la wilaya de Tipaza, selon un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Le tremblement de terre, d’une magnitude de 3,5 sur l’échelle ouverte de Richter, a été ressenti aux alentours de 20h30, suscitant une certaine inquiétude parmi les habitants de la région.

Un épicentre localisé près de Damous

D’après les précisions du CRAAG, l’épicentre de la secousse a été localisé à environ 2 kilomètres au sud-ouest de la commune de Damous. Bien que de magnitude modérée, la secousse a été suffisamment perceptible pour être ressentie dans plusieurs localités avoisinantes, notamment dans les zones proches du littoral.

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Les secousses de cette intensité sont généralement classées comme faibles à modérées. Elles peuvent être ressenties par la population, sans pour autant provoquer de dégâts significatifs, en particulier lorsque les normes de construction sont respectées.

Pas de dégâts signalés

À l’heure actuelle, aucun dégât matériel ni blessé n’a été signalé par les autorités locales. Les services de la protection civile n’ont pas fait état d’interventions majeures liées à cet événement sismique, ce qui tend à rassurer quant à son impact limité.

Cependant, comme souvent dans ce type de situation, la secousse a provoqué un mouvement de panique momentané chez certains habitants, surpris par les vibrations, surtout dans les étages élevés des habitations.

Une activité sismique surveillée de près

L’Algérie, située dans une zone d’activité tectonique, enregistre régulièrement des secousses sismiques de faible à moyenne intensité. Le nord du pays, en particulier les régions côtières, est plus exposé à ce type de phénomène en raison de la convergence des plaques tectoniques africaine et eurasienne.

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Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique assure une surveillance continue de l’activité sismique à travers un réseau de stations réparties sur le territoire national. Ces dispositifs permettent de détecter rapidement les secousses et d’informer les autorités ainsi que la population.

Appel à la vigilance sans inquiétude

Même si cette secousse n’a pas causé de dégâts, les spécialistes rappellent l’importance de rester vigilant et de connaître les consignes de sécurité en cas de séisme. Adopter les bons réflexes peut faire la différence en cas de secousses plus importantes.

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Les autorités invitent ainsi les citoyens à ne pas céder à la panique et à suivre les recommandations officielles. Cette nouvelle secousse rappelle, une fois de plus, la nécessité de renforcer la culture du risque sismique en Algérie, afin de mieux préparer la population face à d’éventuels événements futurs.